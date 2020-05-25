ОСТАННІ НОВИНИ

На пробне ЗНО допускатимуть лише у захисних масках, – МОН

Вероніка Рой

|

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури відбудеться 15 червня, а з інших предметів – 17 червня. Проходитиме тестування з дотриманням усіх санітарних норм, аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

 

Оновлені запрошення-перепустки з адресами пунктів пробного тестування будуть з’являтися в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО з 1 червня. Для входу в особисті кабінети на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти необхідно ввести логін та пароль, отримані раніше від РЦОЯО.

Для друку запрошення-перепустки необхідно скористатися опцією «Сформувати запрошення-перепустку» – документ завантажиться у форматі PDF, після чого його можна буде роздрукувати.

Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності:

  • оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО (паспорт, ID-картка тощо);
  • запрошення-перепустки;
  • засобів індивідуального захисту – маски або респіратора (у тому числі виготовлених самостійно).

Рекомендовано мати при собі дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, за бажанням – прозору пляшку з питною водою і антисептик для рук.

Визначити результати пробного ЗНО можна буде за допомогою онлайн-сервісу. Для цього учаснику потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання» у такі терміни:

  • 15-17 червня  – з української мови і літератури;
  • 17-19 червня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, німецької, французької та іспанської мов.

Для тих, хто скористається такою можливістю, результати тестування з української мови буде оприлюднено до 21 червня, з решти предметів – до 23 червня.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2020 відбудеться 25 червня – 17 липня, а результати стануть відомі до 29 липня. Про те, як проходитиме тестування в умовах карантину, читайте за посиланням.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями
Наталя ДУЛЯБА
Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями

Незважаючи на послаблення карантину, у Львові не меншає хворих на коронавірус. Більше того, саме Львів є найбільшим епіц...

Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині
Вероніка РОЙ
Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині

Допоки увага усього світу прикута до подолання коронавірусу, Україна залишається європейським лідером із поширення тубер...

Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт
Соломія ГОЛОВІНА
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт

Після ухваленого урядом пом’якшення карантину з 11 травня Львів почав прокидатися з двомісячної карантинної сплячки: пос...

Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців
Анастасія ПИЖ
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців

Компроміс із боку уряду, який під тиском фермерів зважився на відкриття продовольчих ринків, не дав бажаного результату....

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...