Контроль здоров’я та захисні маски. Як проходитиме ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ в умовах карантину

До зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування допускатимуться особи з температурою нижче 37,2 С, без ознак респіраторних хвороб та у захисних масках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

У МОН зазначають, що перед початком тестування в учасників та залучених осіб вимірюватимуть температуру та оцінюватимуть наявність респіраторних хвороб. До участі у тестуванні та виконанні службових обов’язків допускатимуться особи, у яких:

температура тіла становитиме не більше 37,2 С;

будуть відсутні ознаки респіраторних хвороб (кашель, нежить, біль у горлі, загальна слабкість);

буде одягнено маску або респіратор, які закриватимуть ніс та рот.

Місця для проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ мають відповідати таким вимогам:

дистанція між учасниками під час тестування – не менше 1,2 метри один від одного;

на вході до будівлі – місце для обробки рук антисептиком;

у санітарних кімнатах – рідке мило, антисептики та паперові рушники;

під час тестування, за сприятливої погоди, рекомендовано відкривати вікна при зачинених вхідних дверях;

до будівлі не допускатимуться супроводжуючі особи – крім тих, які супроводжуватимуть осіб з інвалідністю;

у місцях проведення тестування чергуватимуть медичні працівники;

на виході розміщуватимуться контейнери або урни з кришкою для використаних масок;

перед і після тестування аудиторії провітрюються не менше 30 хв;

після тестування поверхні, дверні ручки, столи, місця для сидіння очищуються та дезінфікуються.

Організатори тестування та іспитів повинні проінформувати учасників про:

ознаки респіраторних захворювань, які можуть бути підставою для недопущення до тестування та іспитів;

можливість участі у додаткових сесіях тестування для осіб, яких не допустять до тестування за станом здоров’я;

протиепідемічні заходи, яких необхідно дотримуватись під час тестування.

Крім цього у МОН зазначають, що пункти тестування будуть забезпечені антисептиками, дезінфікуючими засобами для прибирання, а кожен учасник отримає захисну маску. Респіратори можна використовувати протягом всього тестування, захисні маски необхідно змінювати кожні 3 години або якщо маска забруднилась чи стала вологою.

Як повідомляв Львівський портал, цього річ ЗНО відбудеться з 24 серпня до 17 липня. З графіком його проведення можна ознайомитися тут.

Зображення: МОН