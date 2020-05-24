Контроль здоров’я та захисні маски. Як проходитиме ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ в умовах карантину

До зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування допускатимуться особи з температурою нижче 37,2 С, без ознак респіраторних хвороб та у захисних масках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.
У МОН зазначають, що перед початком тестування в учасників та залучених осіб вимірюватимуть температуру та оцінюватимуть наявність респіраторних хвороб. До участі у тестуванні та виконанні службових обов’язків допускатимуться особи, у яких:
- температура тіла становитиме не більше 37,2 С;
- будуть відсутні ознаки респіраторних хвороб (кашель, нежить, біль у горлі, загальна слабкість);
- буде одягнено маску або респіратор, які закриватимуть ніс та рот.
Місця для проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ мають відповідати таким вимогам:
- дистанція між учасниками під час тестування – не менше 1,2 метри один від одного;
- на вході до будівлі – місце для обробки рук антисептиком;
- у санітарних кімнатах – рідке мило, антисептики та паперові рушники;
- під час тестування, за сприятливої погоди, рекомендовано відкривати вікна при зачинених вхідних дверях;
- до будівлі не допускатимуться супроводжуючі особи – крім тих, які супроводжуватимуть осіб з інвалідністю;
- у місцях проведення тестування чергуватимуть медичні працівники;
- на виході розміщуватимуться контейнери або урни з кришкою для використаних масок;
- перед і після тестування аудиторії провітрюються не менше 30 хв;
- після тестування поверхні, дверні ручки, столи, місця для сидіння очищуються та дезінфікуються.
Організатори тестування та іспитів повинні проінформувати учасників про:
- ознаки респіраторних захворювань, які можуть бути підставою для недопущення до тестування та іспитів;
- можливість участі у додаткових сесіях тестування для осіб, яких не допустять до тестування за станом здоров’я;
- протиепідемічні заходи, яких необхідно дотримуватись під час тестування.
Крім цього у МОН зазначають, що пункти тестування будуть забезпечені антисептиками, дезінфікуючими засобами для прибирання, а кожен учасник отримає захисну маску. Респіратори можна використовувати протягом всього тестування, захисні маски необхідно змінювати кожні 3 години або якщо маска забруднилась чи стала вологою.
Як повідомляв Львівський портал, цього річ ЗНО відбудеться з 24 серпня до 17 липня. З графіком його проведення можна ознайомитися тут.
Зображення: МОН
Вероніка Рой