У МОН оприлюднили графік проведення ЗНО-2020

Міністерство освіти і науки затвердило оновлений графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. Про це інформує пресслужба МОН.
Згідно з графіком, тестування відбудуться з 24 червня до 17 липня таким графіком:
- математика – 25 червня,
- українська мова і література – 30 червня,
- фізика – 2 липня,
- іспанська, німецька, французька мови – 6 липня,
- англійська мова – 7 липня,
- історія України – 9 липня,
- біологія – 13 липня,
- географія – 15 липня,
- хімія – 17 липня.
Поріг «склав/не склав» та результати ЗНО визначатимуться:
- з математики, фізики – до 16 липня,
- з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології – до 24 липня,
- з географії, хімії – до 28 липня.
Результати ЗНО буде розміщено на інформаційних сторінках учасників:
- з математики, фізики – до 17 липня,
- з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології – до 25 липня,
- з географії, хімії – до 29 липня.
У МОН зазначають, що додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання заплановано на 23 липня – 11 серпня. Результати додаткової сесії буде визначено і оголошено до 14 серпня.
Під час тестування учні та інструктори будуть забезпечені захисними масками, а пункти проведення ЗНО – антисептиками.
Вероніка Рой