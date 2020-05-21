У МОН оприлюднили графік проведення ЗНО-2020

Міністерство освіти і науки затвердило оновлений графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. Про це інформує пресслужба МОН.

Згідно з графіком, тестування відбудуться з 24 червня до 17 липня таким графіком:

математика – 25 червня,

українська мова і література – 30 червня,

фізика – 2 липня,

іспанська, німецька, французька мови – 6 липня,

англійська мова – 7 липня,

історія України – 9 липня,

біологія – 13 липня,

географія – 15 липня,

хімія – 17 липня.

Поріг «склав/не склав» та результати ЗНО визначатимуться:

з математики, фізики – до 16 липня,

з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології – до 24 липня,

з географії, хімії – до 28 липня.

Результати ЗНО буде розміщено на інформаційних сторінках учасників:

з математики, фізики – до 17 липня,

з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології – до 25 липня,

з географії, хімії – до 29 липня.

У МОН зазначають, що додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання заплановано на 23 липня – 11 серпня. Результати додаткової сесії буде визначено і оголошено до 14 серпня.

Під час тестування учні та інструктори будуть забезпечені захисними масками, а пункти проведення ЗНО – антисептиками.