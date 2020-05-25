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Міненергетики та Мінекології знову розділять на окремі відомства

Соломія Головіна

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Міністерство енергетики та захисту довкілля України буде розділено на два профільні відомства. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

 

«Розділення міністерства і створення посади профільного міністра екології – це на порядку денному», – сказав Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що попереднє об’єднання міністерств не дало того ефекту, якого очікувала влада.

«Для мене було дивним, коли я потрапив на перші засідання Кабінету Міністрів, коли міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ в атомній енергетиці, потім вугільна галузь, а потім про червонокнижні рослини та вилов мотиля. Відтоді я став прибічником того, що екологією має опікуватися професійний еколог, якому це близько і який цим живе», – заявив Шмигаль.

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці серпня минулого року Верховна Рада призначила нових міністрів, зокрема міністра енергетики та захисту довкілля. Додамо, що до цього діяли два окремі відомства – Міненергетики та Мінекології.

Згодом в новопризначеному уряді пояснили, чому вирішили об’єднати два міністерства в одне.

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