Коронавірус в Україні: за добу виявили ще 259 хворих

Коронавірусну інфекцію в Україні виявили уже у 21 245 людей. За останню добу діагноз підтвердився у 259 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Станом на 09:00 год. ранку понеділка, 25 травня, в Україні зафіксували 21 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 259 — за останню добу.
Від ускладень коронавірусу померли 623 українці. Натомість 7234 пацієнти одужали.
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
- Чернівецька область — 3083 випадки;
- м. Київ — 2652 випадки;
- Київська область — 1437 випадків;
- Рівненська область — 1434 випадки;
- Львівська область — 1360 випадків;
- Івано-Франківська область — 1281 випадок;
- Тернопільська область — 1121 випадок;
- Закарпатська область — 1082 випадки;
- Харківська область — 912 випадків;
- Вінницька область — 892 випадки;
- Дніпропетровська область — 875 випадків;
- Одеська область — 832 випадки;
- Волинська область — 783 випадки;
- Житомирська область — 641 випадок;
- Кіровоградська область — 478 випадків;
- Запорізька область — 415 випадків;
- Черкаська область — 391 випадок;
- Хмельницька область — 364 випадки;
- Миколаївська область — 281 випадок;
- Полтавська область — 266 випадків;
- Херсонська область — 177 випадків;
- Сумська область — 166 випадків;
- Донецька область — 148 випадків;
- Чернігівська область — 131 випадок;
- Луганська область — 43 випадки.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 травня до ЦГЗ надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року було 53 011 підозр на корнавірус.
Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підхопили вже 1360 мешканців. За останню добу виявили 27 нових хворих. Також в області зафіксовано 37 смертей від ускладень коронавірусу. Останньою жертвою стала 64-річна львівська лікарка.
За прогнозами медиків, пік коронавірусу у Львівській області протримається до початку червня.
Вероніка Рой