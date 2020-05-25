ОСТАННІ НОВИНИ

Коронавірус в Україні: за добу виявили ще 259 хворих

Вероніка Рой

|

Коронавірусну інфекцію в Україні виявили уже у 21 245 людей. За останню добу діагноз підтвердився у 259 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

Станом на 09:00 год. ранку понеділка, 25 травня, в Україні зафіксували 21 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них  259 — за останню добу.

Від ускладень коронавірусу померли 623 українці. Натомість 7234 пацієнти одужали.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

  1. Чернівецька область — 3083 випадки;
  2. м. Київ — 2652 випадки;
  3. Київська область — 1437 випадків;
  4. Рівненська область — 1434 випадки;
  5. Львівська область — 1360 випадків;
  6. Івано-Франківська область — 1281 випадок;
  7. Тернопільська область — 1121 випадок;
  8. Закарпатська область — 1082 випадки;
  9. Харківська область — 912 випадків;
  10. Вінницька область — 892 випадки;
  11. Дніпропетровська область — 875 випадків;
  12. Одеська область — 832 випадки;
  13. Волинська область — 783 випадки;
  14. Житомирська область — 641 випадок;
  15. Кіровоградська область — 478 випадків;
  16. Запорізька область — 415 випадків;
  17. Черкаська область — 391 випадок;
  18. Хмельницька область — 364 випадки;
  19. Миколаївська область — 281 випадок;
  20. Полтавська область — 266 випадків;
  21. Херсонська область — 177 випадків;
  22. Сумська область — 166 випадків;
  23. Донецька область — 148 випадків;
  24. Чернігівська область — 131 випадок;
  25. Луганська область — 43 випадки.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 травня до ЦГЗ надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року було 53 011 підозр на корнавірус.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підхопили вже 1360 мешканців. За останню добу виявили 27 нових хворих. Також в області зафіксовано 37 смертей від ускладень коронавірусу. Останньою жертвою стала 64-річна львівська лікарка.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу у Львівській області протримається до початку червня.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями
Наталя ДУЛЯБА
Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями

Незважаючи на послаблення карантину, у Львові не меншає хворих на коронавірус. Більше того, саме Львів є найбільшим епіц...

Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині
Вероніка РОЙ
Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині

Допоки увага усього світу прикута до подолання коронавірусу, Україна залишається європейським лідером із поширення тубер...

Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт
Соломія ГОЛОВІНА
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт

Після ухваленого урядом пом’якшення карантину з 11 травня Львів почав прокидатися з двомісячної карантинної сплячки: пос...

Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців
Анастасія ПИЖ
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців

Компроміс із боку уряду, який під тиском фермерів зважився на відкриття продовольчих ринків, не дав бажаного результату....

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...