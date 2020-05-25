Коронавірус в Україні: за добу виявили ще 259 хворих

Коронавірусну інфекцію в Україні виявили уже у 21 245 людей. За останню добу діагноз підтвердився у 259 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Станом на 09:00 год. ранку понеділка, 25 травня, в Україні зафіксували 21 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 259 — за останню добу.

Від ускладень коронавірусу померли 623 українці. Натомість 7234 пацієнти одужали.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Чернівецька область — 3083 випадки; м. Київ — 2652 випадки; Київська область — 1437 випадків; Рівненська область — 1434 випадки; Львівська область — 1360 випадків; Івано-Франківська область — 1281 випадок; Тернопільська область — 1121 випадок; Закарпатська область — 1082 випадки; Харківська область — 912 випадків; Вінницька область — 892 випадки; Дніпропетровська область — 875 випадків; Одеська область — 832 випадки; Волинська область — 783 випадки; Житомирська область — 641 випадок; Кіровоградська область — 478 випадків; Запорізька область — 415 випадків; Черкаська область — 391 випадок; Хмельницька область — 364 випадки; Миколаївська область — 281 випадок; Полтавська область — 266 випадків; Херсонська область — 177 випадків; Сумська область — 166 випадків; Донецька область — 148 випадків; Чернігівська область — 131 випадок; Луганська область — 43 випадки.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 травня до ЦГЗ надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року було 53 011 підозр на корнавірус.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підхопили вже 1360 мешканців. За останню добу виявили 27 нових хворих. Також в області зафіксовано 37 смертей від ускладень коронавірусу. Останньою жертвою стала 64-річна львівська лікарка.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу у Львівській області протримається до початку червня.