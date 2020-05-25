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Додаткова сесія ЗНО-2020 розпочнеться наприкінці липня

Наталя Дуляба

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Додаткова сесія цьогорічного ЗНО розпочнеться 24 липня і завершиться 10 серпня. Зареєструватися абітурієнти зможуть до 9 червня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

 

Згідно з наказом Українського центру оцінювання якості освіти, додаткова сесія тестування-2020 відбудеться я за таким графіком:

  • фізика – 24 липня,
  • математика – 28 липня,
  • іспанська мова – 29 липня,
  • французька мова – 30 липня,
  • німецька мова – 31 липня,
  • англійська мова – 3 серпня,
  • українська мова і література – 4 серпня,
  • біологія – 5 серпня,
  • історія України – 6 серпня,
  • географія – 7 серпня,
  • хімія – 10 серпня.

Результати тестувань будуть відомі до 14 серпня.

Віднині, 25 травня, стартував додатковий час на реєстрацію на додаткову сесію ЗНО. Триватиме реєстрація до 9 червня. Заповнити заявку на участь зараз зможуть ті, хто не встиг цього зробити протягом 3 лютого – 24 березня.

Право на реєстрацію до 9 червня на додаткову сесію ЗНО мають особи, які:

– не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають або перебувають на території, на якій встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;

– брали участь в АТО та/або у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в ЗНО в основний період;

– проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;

– за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

– мають складати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати ЗНО як оцінки за ДПА).

Зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО можна, заповнивши реєстраційну картку на сайті УЦОЯО та подавши комплект реєстраційних документів особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти, або надіславши його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Дату подання реєстраційних документів буде визначено за відтиском штемпеля на поштовому конверті.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2020 відбудеться 25 червня – 17 липня, пробне ЗНО пройде 15 та 17 червня. До тестування абітурієнтів допускатимуть у захисних масках, усім вимірюватимуть температуру тіла.

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