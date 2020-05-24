В Україні COVID-19 виявили у ще 406 людей

Коронавірусну інфекцію в Україні виявили уже у 20 986 людей. За останню добу діагноз підтвердився у 406 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Станом на 09:00 год. ранку неділі, 24 травня, в Україні зафіксували 20 986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом, них 1 530 дітей, а також 4 069 медпрацівників. В Україні від корнавірусу померли 617 людей. Одужали вже 7108 українців.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрованов Чернівецькій (64), Рівненській (49) областях та м. Київ (54).

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Чернівецька область — 3028 випадків; м. Київ — 2623 випадки; Київська область — 1419 випадків; Рівненська область — 1417 випадків; Львівська область — 1333 випадки; Івано-Франківська область — 1277 випадків; Тернопільська область — 1115 випадків; Закарпатська область — 1061 випадок; Харківська область — 910 випадків; Вінницька область — 889 випадків; Дніпропетровська область — 869 випадків; Одеська область — 827 випадків; Волинська область — 771 випадок; Житомирська область — 626 випадків; Кіровоградська область — 473 випадки; Запорізька область — 410 випадків; Черкаська область — 388 випадків; Хмельницька область — 346 випадків; Миколаївська область — 280 випадків; Полтавська область — 266 випадків; Херсонська область — 177 випадків; Сумська область — 166 випадків; Донецька область — 143 випадки; Чернігівська область — 129 випадків; Луганська область — 43 випадки.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 травня до ЦГЗ надійшло 848 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року було 52 534 підозр на корнавірус.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підхопили вже 1333 мешканців. За останню добу виявили 48 нових хворих.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу у Львівській області протримається до початку червня.