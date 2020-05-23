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Залізничні квитки не будуть дорожчати, – міністр

Наталя Дуляба

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Міністр інфраструктури України Владислав Криклій запевнив, що залізничні квитки не будуть дорожчати. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

 

«Ми точно не будемо підвищувати ціни на залізничні квитки. Перевізники мають забезпечити доступні ціни, щоб швидше відновити роботу транспорту і подолати можливі психологічні бар’єри у пасажирів», – написав міністр.

Зазначимо, раніше Владислав Криклій заявляв, що «Укрзалізниця» готова відновити свою роботу вже з 1 червня. Першочергово мають знову запрацювати приміські поїзди, втім вони почнуть курсувати не всі відразу.

Нагадаємо, через введення в Україні коронавірусного карантину «Укрзалізниця» припинила роботу ще в середині березня.

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