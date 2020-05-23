ОСТАННІ НОВИНИ

В центрі Львова хлопець недопалком спровокував пожежу у сміттєвому баку

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 23 травня, на вул. Валовій, що в центрі Львова, загорівся сміттєвий контейнер. Причиною пожежі став недопалок, який викинув у бак молодий хлопець. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Інцидент стався орієнтовно о 14:00 год. на вул. Валовій. Тут загорівся один із сміттєвих баків. До гасіння вогню залучили рятувальників.

Як вдалося встановити, пожежу спричинив недопалок, який викинув у контейнер молодий хлопець.

«Завдяки камерам відеоспостереження, які облаштовані по місту, нам вдалось на відео зафіксувати, як молодий чоловік викинув недопалок у сміттєвий контейнер, що спровокувало займання. Будемо вдячні особам, які нададуть інформацію про хулігана на нашу Гарячу лінію чи в Центр безпеки міста», – сказав заступник міського голови Львова з питань безпеки Сергій Бабак.

Мерія просить львів’ян бути свідомими і не кидати недопалки у сміттєві контейнери. Усіх, хто стає свідком таких випадків чи будь-якого іншого нищення майна міста, закликають повідомляти Гарячу лінію за номером: 15-80.

Зазначимо, наприкінці квітня у Львові спіймали 18-річного хлопця, який навмисно палив сміттєві баки.

Нещодавно на деяких сміттєвих майданчиках у центрі Львова, зокрема й на вул. Валовій, встановили відеонагляд.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями
Наталя ДУЛЯБА
Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями

Незважаючи на послаблення карантину, у Львові не меншає хворих на коронавірус. Більше того, саме Львів є найбільшим епіц...

Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині
Вероніка РОЙ
Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині

Допоки увага усього світу прикута до подолання коронавірусу, Україна залишається європейським лідером із поширення тубер...

Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт
Соломія ГОЛОВІНА
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт

Після ухваленого урядом пом’якшення карантину з 11 травня Львів почав прокидатися з двомісячної карантинної сплячки: пос...

Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців
Анастасія ПИЖ
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців

Компроміс із боку уряду, який під тиском фермерів зважився на відкриття продовольчих ринків, не дав бажаного результату....

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...