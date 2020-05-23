В центрі Львова хлопець недопалком спровокував пожежу у сміттєвому баку

Сьогодні, 23 травня, на вул. Валовій, що в центрі Львова, загорівся сміттєвий контейнер. Причиною пожежі став недопалок, який викинув у бак молодий хлопець. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Інцидент стався орієнтовно о 14:00 год. на вул. Валовій. Тут загорівся один із сміттєвих баків. До гасіння вогню залучили рятувальників.

Як вдалося встановити, пожежу спричинив недопалок, який викинув у контейнер молодий хлопець.

«Завдяки камерам відеоспостереження, які облаштовані по місту, нам вдалось на відео зафіксувати, як молодий чоловік викинув недопалок у сміттєвий контейнер, що спровокувало займання. Будемо вдячні особам, які нададуть інформацію про хулігана на нашу Гарячу лінію чи в Центр безпеки міста», – сказав заступник міського голови Львова з питань безпеки Сергій Бабак.

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Мерія просить львів’ян бути свідомими і не кидати недопалки у сміттєві контейнери. Усіх, хто стає свідком таких випадків чи будь-якого іншого нищення майна міста, закликають повідомляти Гарячу лінію за номером: 15-80.

Зазначимо, наприкінці квітня у Львові спіймали 18-річного хлопця, який навмисно палив сміттєві баки.

Нещодавно на деяких сміттєвих майданчиках у центрі Львова, зокрема й на вул. Валовій, встановили відеонагляд.