У Львові встановлюють відеонагляд за сміттєвими контейнерами

У центрі Львова встановили відеоспостереження за сміттєвими контейнерами на вулицях Валовій, Федорова та пл. Міцкевича. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначається, компанія «ГрінЕра Україна» облаштувала відеокамери на майданчиках на вулицях Валовій, Федорова та пл. Міцкевича. Найближчим часом під наглядом будуть контейнерні майданчики і на вулицях Татарській, Чорновола, Зерновій та Банківській.

«Це дозволить в режимі реального часу бачити ситуацію із накопиченням відходів. Скажімо, якщо майданчик заповнюється швидше, ніж це буває зазвичай — ми оперативно та поза чергою відправляємо туди машину», – розповів директор «ГрінЕра Україна» Олексій Карнаушенко.

Онлайн-спостереження за контейнерами компанія встановлює насамперед на локаціях, які заповнюються найшвидше: поблизу місць, де великий трафік мешканців.

«Першою локацією для експерименту став майданчик на вулиці Валовій. Ми отримали позитивний результат та встановили онлайн-нагляд на вулицях Федорова та Міцкевича, куди доводиться заїжджати по кілька разів на день. Найближчим часом під наглядом будуть контейнерні майданчики і на вулицях Татарській, Чорновола, Зерновій та Банківській», – зазначив Олексій Карнаушенко.

Окрім того, відеонагляд за сміттєвими контейнерами має на меті зменшити випадки вандалізму.

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці квітня на вул. Володимира Великого юнак підпалив сміттєві баки. Правоохоронні органи спіймали хулігана.

Фото: ЛМР