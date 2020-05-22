Рекордна кількість нових випадків: де на Львівщині найбільше хворих на COVID-19

На Львівщині коронавірусом заразилися вже 1240 людей. Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Станом на сьогодні, 22 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 1240 мешканців Львівщини. За останню добу область повторила коронавірусний антирекорд: виявили 65 нових хворих.
У лікарнях перебувають 404 людини, 30 із них – у реанімації. Також дванадцять хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади направили 53 особи, на амбулаторне лікування – 25 людей.
Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 9470 ПЛР-тестів, за останню добу – 303 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 65.
Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 33 мешканців Львівщини. Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 250 хворим, з них 16 – за останню добу.
Епіцентром захворюваності й надалі залишається Львів, Пустомитівщина та Жовківщина. Найменше хворих – у Жидачівському та Турківському районах.
Найбільше хворих виявили:
- м. Львова – 778
- Пустомитівського району – 125
- Жовківського району – 72
- Яворівського району –67
- Стрийського району – 48
- Буського району – 28
- Дрогобицького району – 28
- Сокальського району – 25
- Городоцького району – 23
- Миколаївського району – 20
- Перемишлянського району – 11
- Кам’янка-Бузького– 10
- Мостиського району– 10
- Самбірського району – 7
- Радехівського району – 6
- Бродівського району – 6
- Золочівського району – 4
- Старосамбірського району – 3
- Сколівського району – 3
- Турківського району – 2
- Жидачівського району – 2
Як повідомляв Львівський портал, в Україні станом на ранок 22 травня зафіксовано 20148 інфікувань коронавірусом, з них – 588 летальних (+9 за минулу добу), 6585 пацієнтів одужало (+358 за минулу добу). За добу зафіксовано 442 нові випадки.
Нагадаємо, в Україні запрацював адаптивний карантин, який діятиме з 22 травня до 22 червня.
Додамо, що у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.
Ольга Денисяка