Рекордна кількість нових випадків: де на Львівщині найбільше хворих на COVID-19

На Львівщині коронавірусом заразилися вже 1240 людей. Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитівському та Жовківському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Станом на сьогодні, 22 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 1240 мешканців Львівщини. За останню добу область повторила коронавірусний антирекорд: виявили 65 нових хворих.

У лікарнях перебувають 404 людини, 30 із них – у реанімації. Також дванадцять хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади направили 53 особи, на амбулаторне лікування – 25 людей.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 9470 ПЛР-тестів, за останню добу – 303 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 65.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 33 мешканців Львівщини. Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 250 хворим, з них 16 – за останню добу.

Епіцентром захворюваності й надалі залишається Львів, Пустомитівщина та Жовківщина. Найменше хворих – у Жидачівському та Турківському районах.

Найбільше хворих виявили:

м. Львова – 778 Пустомитівського району – 125 Жовківського району – 72 Яворівського району –67 Стрийського району – 48 Буського району – 28 Дрогобицького району – 28 Сокальського району – 25 Городоцького району – 23 Миколаївського району – 20 Перемишлянського району – 11 Кам’янка-Бузького– 10 Мостиського району– 10 Самбірського району – 7 Радехівського району – 6 Бродівського району – 6 Золочівського району – 4 Старосамбірського району – 3 Сколівського району – 3 Турківського району – 2 Жидачівського району – 2

Як повідомляв Львівський портал, в Україні станом на ранок 22 травня зафіксовано 20148 інфікувань коронавірусом, з них – 588 летальних (+9 за минулу добу), 6585 пацієнтів одужало (+358 за минулу добу). За добу зафіксовано 442 нові випадки.

Нагадаємо, в Україні запрацював адаптивний карантин, який діятиме з 22 травня до 22 червня.

Додамо, що у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.