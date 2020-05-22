На благоустрій у районах Львова «підкинули» більше 9 мільйонів

Сьогодні, 22 травня, виконавчий комітет Львівської міської ради погодив виділення із бюджету 9,1 млн грн на благоустрій у районах міста. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так, із бюджету Львова-2020 виділять 9,1 млн грн на благоустрій. Всі кошти поділять між районними адміністраціями:

Шевченківська райадміністрація – 2 млн грн;

Сихівська райадміністрація – 1,9 млн грн;

Залізнична райадміністрація – 1,9 млн грн;

Личаківська райадміністрація – 1,8 млн грн;

Франківська райадміністрація – 1,5 млн грн.

Нагадаємо, що на благоустрій у бюджеті Львова цьогоріч заклали понад 675 млн грн, що на 23% більше ніж у 2019-му. Ці кошти витратять на утримання парків, закупівлю піскосуміші для посипання доріг, насадження газонів і квітників, обрізку дерев, очищення дощоприймачів, утримання і ремонт вуличного освітлення тощо.

Тим часом самі львів’яни, оцінюючи якість життя у місті у 2019 році, благоустрою дали найгіршу оцінку – 2 із 5 балів.