На благоустрій Львова у 2020 році витратять більше 675 мільйонів

Сьогодні, 29 листопада, Львів отримав бюджет на 2020 рік. У ньому передбачили понад 675 млн грн на проведення благоустрою у місті. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так, під час позачергової сесії депутати затвердили бюджет Львова-2020. У ньому закладено 675,8 млн грн роботи з благоустрою, що на 23% більше ніж у 2019-му.

Найбільше коштів, 514,5 млн грн, скерують на утримання і прибирання доріг (прибирання доріг і газонів, влаштування газонів і квітників, обрізка дерев, нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків, очищення дощоприймачів) та на поточні ремонти доріг. Які саме дороги ремонтуватимуть у Львові наступного року, наразі ще не відомо. Відповідні списки ще мають розробити районні адміністрації і подати їх на затвердження у мерію.

Ще за 20 млн грн районні адміністрації придбають піскосуміш, якою комунальники будуть посипати дороги в осінньо-зимовий період.

Ще 58 млн грн у наступному передбачили на вуличне освітлення, на зовнішнє освітлення – 19 млн грн. На утримання парків Львова виділять 44 млн грн.

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Також 7 млн грн передбачили на обслуговування й ремонт обладнання диспетчерського зв’язку, 5,2 млн грн виділять на надання послуг ЛКП «Лев», яке займається безпритульними тваринами у місті.

Також наступного року у Львові витратять 6,8 млн грн на утримання цвинтарів, ще 0,5 млн грн – на поховання невідомих та безрідних.

Загалом на житлово-комунальне господарство на 2020 рік у Львові передбачили 965 млн грн.