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У МОН пояснили, з чого почнеться новий навчальний рік у школах

Вероніка Рой

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У вересні, на початку наступного навчального року, вчителі мають визначити, як учні засвоїли матеріал, який вивчали на дистанційному навчання. На основі цього мають скласти індивідуальний підхід для вивчення тем, у яких є прогалини. Про це повідомила виконувачка обов’язків міністра освіти Любомира Мандзій в ефірі одного з телеканалів, передає Громадське.

 

Міносвіти планує до кінця червня розіслати у школи рекомендації для того, щоб вчителі могли спланувати структуру наступного навчального року.

«У вересня буде так зване коригуюче навчання. Тоді вчителі зможуть з’ясувати опанування того матеріалу, який припав на карантин, і далі буде індивідуальний підхід», – розповіла Мандзій.

Вона додала, що вчителі будуть використовувати індивідуальний підхід для кожного предмета та для кожного класу: «Комусь треба пройти той чи інший матеріал, а комусь – ні».

Міністерство не визначатиме конкретні терміни повторення для кожного предмету, це будуть робити вчителі.

Нагадаємо, у Львові учні вже не вийдуть до школи. Навчальний рік вони завершують дистанційно. Протягом усього коронавірусного карантину школярі навчаються за допомогою технологій Google. Як усе відбувається, читайте за цим посиланням.

Натомість дитсадки у місті планують відкрити. І працюватимуть вони упродовж усього літа.

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