Коронавірус на Львівщині: найбільше хворих – у Львові та на Пустомитівщині

На Львівщині коронавірусом заразилися вже 1175 людей. Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитівському та Жовківському районі. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Станом на сьогодні, 21 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 1175 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 39 нових хворих.
У лікарнях перебувають 394 людини, 32 із них – у реанімації. Також дев’ятеро хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади направили 37 осіб, на амбулаторне лікування – 34 людей.
Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 9167 ПЛР-тестів, за останню добу – 426 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 30.
Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 32 мешканців Львівщини. Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 234 хворим, з них 9 – за останню добу.
Епіцентром захворюваності й надалі залишається Львів, Пустомитівщина та Жовківщина. Найменше хворих – у Сколівському та Турківському районах.
Коронавірус підтверджено у:
- м. Львів – 746 випадків
- Пустомитівський район – 115 випадків
- Жовківський район – 70 випадків
- Яворівський район – 66 випадків
- Стрийський район – 39 випадків
- Дрогобицький район – 28 випадків
- Сокальський район – 27 випадків
- Буський район – 23 випадки
- Городоцький район – 20 випадків
- Миколаївський район – 19 випадків
- Перемишлянський район – 11 випадків
- Мостиський район – 10 випадків
- Кам’янка-Бузький район – 10 випадків
- Самбірський район – 7 випадків
- Радехівський район – 6 випадків
- Бродівський район – 6 випадків
- Золочівський район – 4 випадки
- Старосамбірський район – 3 випадки
- Сколівський район – 2 випадки
- Турківський район – 2 випадки
В Україні станом на ранок 21 травня зафіксовано 19706 випадків коронавірусної хвороби. З них – 579 летальних випадків, з яких 15 – за минулу добу. Також 6227 пацієнтів одужало, з них – 2 ,72 за минулу добу. За добу зафіксовано 476 нових інфікувань.
Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.
Вероніка Рой