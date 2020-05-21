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Коронавірус на Львівщині: найбільше хворих – у Львові та на Пустомитівщині

Вероніка Рой

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На Львівщині коронавірусом заразилися вже 1175 людей. Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитівському та Жовківському районі. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Станом на сьогодні, 21 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 1175 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 39 нових хворих.

У лікарнях перебувають 394 людини, 32 із них – у реанімації. Також дев’ятеро хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади направили 37 осіб, на амбулаторне лікування – 34 людей.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 9167 ПЛР-тестів, за останню добу – 426 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 30.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 32 мешканців Львівщини. Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 234 хворим, з них 9 – за останню добу.

Епіцентром захворюваності й надалі залишається Львів, Пустомитівщина та Жовківщина. Найменше хворих – у Сколівському та  Турківському районах.

Коронавірус підтверджено у:

  1. м. Львів – 746 випадків
  2. Пустомитівський район – 115 випадків
  3. Жовківський район – 70 випадків
  4. Яворівський район – 66 випадків
  5. Стрийський район – 39 випадків
  6. Дрогобицький район – 28 випадків
  7. Сокальський район – 27 випадків
  8. Буський район – 23 випадки
  9. Городоцький район – 20 випадків
  10. Миколаївський район – 19 випадків
  11. Перемишлянський район – 11 випадків
  12. Мостиський район – 10 випадків
  13. Кам’янка-Бузький район – 10 випадків
  14. Самбірський район – 7 випадків
  15. Радехівський район – 6 випадків
  16. Бродівський район – 6 випадків
  17. Золочівський район – 4 випадки
  18. Старосамбірський район  – 3 випадки
  19. Сколівський район – 2 випадки
  20. Турківський район – 2 випадки

В Україні станом на ранок 21 травня зафіксовано 19706 випадків коронавірусної хвороби. З них – 579 летальних випадків, з яких 15 – за минулу добу. Також 6227 пацієнтів одужало, з них – 2 ,72 за минулу добу. За добу зафіксовано 476 нових інфікувань.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

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