Коронавірус на Львівщині: найбільше хворих – у Львові та на Пустомитівщині

На Львівщині коронавірусом заразилися вже 1175 людей. Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитівському та Жовківському районі. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Станом на сьогодні, 21 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 1175 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 39 нових хворих.

У лікарнях перебувають 394 людини, 32 із них – у реанімації. Також дев’ятеро хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади направили 37 осіб, на амбулаторне лікування – 34 людей.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 9167 ПЛР-тестів, за останню добу – 426 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 30.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 32 мешканців Львівщини. Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 234 хворим, з них 9 – за останню добу.

Епіцентром захворюваності й надалі залишається Львів, Пустомитівщина та Жовківщина. Найменше хворих – у Сколівському та Турківському районах.

Коронавірус підтверджено у:

м. Львів – 746 випадків Пустомитівський район – 115 випадків Жовківський район – 70 випадків Яворівський район – 66 випадків Стрийський район – 39 випадків Дрогобицький район – 28 випадків Сокальський район – 27 випадків Буський район – 23 випадки Городоцький район – 20 випадків Миколаївський район – 19 випадків Перемишлянський район – 11 випадків Мостиський район – 10 випадків Кам’янка-Бузький район – 10 випадків Самбірський район – 7 випадків Радехівський район – 6 випадків Бродівський район – 6 випадків Золочівський район – 4 випадки Старосамбірський район – 3 випадки Сколівський район – 2 випадки Турківський район – 2 випадки

В Україні станом на ранок 21 травня зафіксовано 19706 випадків коронавірусної хвороби. З них – 579 летальних випадків, з яких 15 – за минулу добу. Також 6227 пацієнтів одужало, з них – 2 ,72 за минулу добу. За добу зафіксовано 476 нових інфікувань.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.