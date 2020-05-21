COVID-19 в Україні: 579 померли і 6227 одужали

В Україні станом на ранок 21 травня зафіксовано 19706 випадків коронавірусної хвороби. З них – 579 летальних випадків (+15 за минулу добу), 6227 пацієнтів одужало (+272 за минулу добу). За добу зафіксовано 476 нових інфікувань. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
1.Чернівецька область – 2842 випадки;
2.м. Київ – 2475 випадків;
3.Київська область – 1316 випадків;
4.Рівненська область – 1287 випадків;
5.Івано-Франківська область – 1257 випадків;
6.Львівська область – 1175 випадків;
7.Тернопільська область – 1098 випадків;
8.Закарпатська область – 964 випадки;
9.Дніпропетровська область – 856 випадків;
10.Харківська область – 851 випадок;
11.Одеська область – 806 випадків;
12.Вінницька область – 788 випадків;
13.Волинська область – 698 випадків;
14.Житомирська область – 589 випадків;
15.Кіровоградська область – 455 випадків;
16.Запорізька область – 398 випадків;
17.Черкаська область – 381 випадок;
18.Хмельницька область – 294 випадки;
19.Миколаївська область – 274 випадки;
20.Полтавська область – 266 випадків;
21.Херсонська область – 173 випадки;
22.Сумська область – 165 випадків;
23.Донецька область – 138 випадків;
24.Чернігівська область – 117 випадків;
25.Луганська область – 43 випадки.
Також у МОЗ повідомили, що станом на ранок 21 травня до Центру громадського здоров’я надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 49352 повідомлення про підозру на COVID-19.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 21 травня у Львівській області коронавірусом заразилися 1175 осіб (+39 нових випадків за добу).
20 травня стало відомо про те, що кількість летальних випадків у Львівській області збільшилася до 34. Останніми жертвами COVID-19 стали 82-річна сокальчанка та 62-річна мешканка Пустомитівщини.
Соломія Головіна