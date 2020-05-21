COVID-19 в Україні: 579 померли і 6227 одужали

В Україні станом на ранок 21 травня зафіксовано 19706 випадків коронавірусної хвороби. З них – 579 летальних випадків (+15 за минулу добу), 6227 пацієнтів одужало (+272 за минулу добу). За добу зафіксовано 476 нових інфікувань. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

1.Чернівецька область – 2842 випадки;

2.м. Київ – 2475 випадків;

3.Київська область – 1316 випадків;

4.Рівненська область – 1287 випадків;

5.Івано-Франківська область – 1257 випадків;

6.Львівська область – 1175 випадків;

7.Тернопільська область – 1098 випадків;

8.Закарпатська область – 964 випадки;

9.Дніпропетровська область – 856 випадків;

10.Харківська область – 851 випадок;

11.Одеська область – 806 випадків;

12.Вінницька область – 788 випадків;

13.Волинська область – 698 випадків;

14.Житомирська область – 589 випадків;

15.Кіровоградська область – 455 випадків;

16.Запорізька область – 398 випадків;

17.Черкаська область – 381 випадок;

18.Хмельницька область – 294 випадки;

19.Миколаївська область – 274 випадки;

20.Полтавська область – 266 випадків;

21.Херсонська область – 173 випадки;

22.Сумська область – 165 випадків;

23.Донецька область – 138 випадків;

24.Чернігівська область – 117 випадків;

25.Луганська область – 43 випадки.

Також у МОЗ повідомили, що станом на ранок 21 травня до Центру громадського здоров’я надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 49352 повідомлення про підозру на COVID-19.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 21 травня у Львівській області коронавірусом заразилися 1175 осіб (+39 нових випадків за добу).

20 травня стало відомо про те, що кількість летальних випадків у Львівській області збільшилася до 34. Останніми жертвами COVID-19 стали 82-річна сокальчанка та 62-річна мешканка Пустомитівщини.