Запчастини до Porsche і техніка Apple: на Львівщині затримали чергову контрабанду

У вівторок, 19 травня, у пункті пропуску «Краківець» прикордонники виявили чергову контрабанду. Цього разу в Україну намагались підпільно ввезти автозапчастини до Porsche і техніку Apple. Про це Львівському порталу повідомили у Мостиському прикордонному загоні.

Прикордонники кажуть, що виявили дві крупні контрабанди буквально за годину. Перша із них – партія запчастин до елітної марки автомобілів Porsche. 72 автозапчастини у своєму мікроавтобусі приховав 33-річний мешканець Львівщини.

«Бампери, молдінги, фари, капоти та інші комплектуючі до автомобілів марки «Porsсhe» 33-річний житель Львівщини приховав серед вантажу в багажному відділенні автівки», – йдеться у повідомленні.

Згодом прикордонники «вполювали» ще одного контрабандиста, який вантажівкою хотів протиправно ввезти майже сотню ґаджетів бренду Apple: смартфони, планшет і безпровідні навушники.

Всі товари вилучено. Їхню вартість встановлюватимуть додатково, а долю контрабандистів вирішуватиме суд.

Зазначимо, що лише за три місяці 2020 року на Львівщині затримали контрабанди на 76 млн грн.

Львівський портал також писав про товари-улюбленці львівських контрабандистів 2019 року. Детальніше про це читайте за посиланням.