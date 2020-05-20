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В Україні 1 червня запустять систему фотовідеофіксації порушень ПДР

Вероніка Рой

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З 1 червня в Україні запрацює система фотовідеофіксації порушень Правил дорожнього руху. Про це повідомив на засіданні уряду міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає пресслужба МВС.

 

Він зазначив, що наразі 50 камер автоматичної фотовідеофіксації встановлені у Києві та Київській області.

«Запрацює мережа фотовідеофіксації порушень ПДР з першого числа наступного місяця. Наразі у Києві та Київській області вже встановлено 50 камер автоматичної фотовідеофіксації. Загалом на території України ми плануємо зупустити в роботу близько 700 таких камер. Відповідний графік, адреси та порядок ми представимо публічно, щоб кожен зміг ознайомитися, після прийняття цієї постанови», – розповів міністр внутрішніх справ України.

Як інформував Львівський портал, на Львівщині планують встановити п’ять комплексів автоматичної фіксації (КАФ) дорожнього руху.

Зазначимо, запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху був запланований на початок травня. Однак через карантинні обмеження, викликані пандемією COVID-19, його перенесли.

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