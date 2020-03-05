Аваков анонсував запуск фотовідеофіксації порушень ПДР

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував введення в Україні автоматичної фотовідеофіксації порушень Правил дорожнього руху. Про це він повідомив у блозі на сайті «Української правди».

За його словами, на сьогодні повністю завершено період підготовки до введення в Україні автоматичної фотовідеофіксації.

«Законодавчі та підзаконні акти вже готові. Проводимо останні технічні тести. У найближчі дні ми оголосимо про початок перехідного періоду – перші 45 днів камери фотовідеофіксації працюватимуть в режимі інформування і попередження. Потім повна процедура штрафів і покарань з нарощуванням кількості камер – по всій країні», – повідомив Аваков.

Він також зазначив, що це єдиний шлях для скорочення кількості загибелі людей на дорогах.

«На дорогах країни гине від 38 до 50 осіб на тиждень! Тільки силами патрульних поліцейських цю проблему не вирішити – потрібна воля суспільства і впровадження дієвих механізмів контролю. Задумайтесь: на дорогах Україні в 2019 році загинуло 3454 чоловік», – додав міністр внутрішніх справ.