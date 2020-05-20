У Львові вимагали відставки Єрмака

Націоналісти провели у Львові акцію «Єрмак Стоп!». Десятки людей зібралися на протест, виступаючи за негайну відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національного корпусу Львівщини.

Пікетувальники вручили звернення з ключовими вимогами до влади голові Львівської ОДА Максимові Козицькому.

«Єрмак є головним провідником капітуляції, своєрідним уособленням зрадницьких ініціатив у владі. Водночас голова ОП заплямував себе корупційними схемами, що приносили йому незаконне збагачення. В будь-якій нормальній державі посадовець високого рангу після таких резонансних скандалів негайно залишив би посаду. На жаль, Зеленський вперто ігнорує думку громадськості», – йдеться у повідомленні.

Нацорпус обіцяє продовжувати боротися за відставку можновладця називаючи Єрмака – загрозою національній безпеці України.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив на зустрічі у Мінську, що у березні сторони домовилися створити Консультативну раду за участі представників України та бойовиків так званих «Л/ДНР». Росія, Німеччина, Франція та ОБСЄ будуть у статусі гарантів-спостерігачів.

Проте десятки депутатів з владної фракції «Слуга Народу» звернулись до президента Володимира Зеленського із закликом не вести прямі переговори з бойовиками і не погоджувати цю Консультативну раду.

До цього у мережі з’явилося відео, як брат Єрмака «торгує» державними посадами.