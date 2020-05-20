На вулиці Коцюбинського відреставрували історичну браму

У Львові за кошти мешканців та міста відреставрували історичну браму у будинку на вулиці Коцюбинського, 24. Там не лише вирівняли деформовану конструкцію, а й відновили втрачені елементи. Про це Львівському порталу повідомили у ЛКП «Бюро спадщини».

Дерев’яну браму фахівці відновлювали упродовж місяця.

«Це класична дерев’яна львівська брама, з красивим оздобленням кованими решітками. Щоб привести ці елементи до ладу, ми очистили їх від старої фарби, після чого поґрунтували і пофарбували. Скло замінили, адже воно було в поганому стані», – розповів реставратор Богдан Герус.

Окрім того фахівці вирівняли деформовану конструкцію брами, робили стяжку під поріг, адже сам поріг був знищений. Також відновили втрачені елементи, яких особливо бракувало на внутрішній стороні.

«Було помітно, що в радянський період над брамою неодноразово проводились роботи. Внутрішня сторона була пофарбована, а ззовні хоч і зберегла оригінальний вигляд, раніше її безліч разів лакували. Ми пошліфували, вирівняли, прикріпили усі елементи на місце. На деревину ми нанесли бейц, покрили колірним лаком, потім закріпили ще й прозорим», – зазначив Богдан Герус.

За словами директора ЛКП «Бюро спадщини» Павла Богайчика, реставраційні роботи цієї брами коштували понад 43 тис грн, з яких мешканці оплатили майже 13 тис грн, іншу частину покрив бюджет міста.

У Бюро спадщини додають, що цьогоріч у Львові планують відреставрувати щонайменше 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Усі роботи проводять відомі місцеві реставратори по дереву та металу. При реставрації брам 70% вартості робіт оплачуються із міського бюджету, 30% – сплачують мешканці.

Нагадаємо, взимку минулого року у Львові також почала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з 2020 року мерія ввела програму реставрації ще й історичних балконів. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Фото: Бюро спадщини