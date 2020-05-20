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Як ремонтують дорогу у Східниці

Наталя Дуляба

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Триває ремонт дороги державного значення Т-14-02 Східниця – Пісочна. Зараз активні роботи відбуваються у Східниці. Служба автомобільних доріг Львівщини з висоти пташиного польоту показала, як проходить ремонт.

 

«Ремонтуємо дорогу у Східниці. Наразі шляховики розпушують старе дорожнє покриття дороги, після чого буде влаштовано основу із щебенево-піщаної суміші та конструктивні шари асфальтобетону.На сьогодні розпушено близько 4 км дорожнього покриття», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, ремонт дороги Східниця – Пісочна відбувається у межах проєкту «Велике будівництво», який ініціював президент Володимир Зеленський. Всі роботи виконує ТОВ «Автомагістраль-Південь» за 94,4 млн грн.

Нагадаємо, на Львівщині на ремонт доріг державного значення цьогоріч передбачили більше 442 млн грн. Які саме дороги будуть відновлювати, читайте за цим посиланням.

Також у 2020-му на території Львівської області запланували відремонтувати сотню доріг місцевого значення. Із детальним переліком можна ознайомитися за цим посиланням.

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