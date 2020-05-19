У Збройних Силах 39 військових хворіють на коронавірус

Станом на ранок 19 травня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 39 осіб. За добу було виявлено три нових випадки. Про це повідомили на сторінці у Facebook Командування медичних сил Збройних Сил України, передає Львівський портал.

«Станом на 07:00 год. 19 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 39 осіб. Всього за час пандемії одужало 82 особи та 2 летальних випадки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 148 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 34 особи.

Також у ЗСУ додали, що за минулу добу зареєстровано три нових випадки захворювання на COVID-19. Один військовослужбовець та двоє працівників ЗС України (Хмельницька область) лікуються вдома під наглядом медслужби. Стан здоров’я пацієнта задовільний, а симптоми захворювання відсутні.

Львівський портал повідомляв, що Україні станом на ранок 19 травня зафіксовано 18876 випадків коронавірусної хвороби, з них –548 летальних (+13 за минулу добу) 5632 пацієнти одужало (+356 за минулу добу). За добу зафіксовано 260 нових випадків.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.