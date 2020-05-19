COVID-19 в Україні. Статистика смертності та захворюваності

В Україні станом на ранок 19 травня зафіксовано 18876 випадків коронавірусної хвороби, з них –548 летальних (+13 за минулу добу) 5632 пацієнти одужало (+356 за минулу добу). За добу зафіксовано 260 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

1.Чернівецька область – 2742 випадки;

2.м. Київ – 2359 випадків;

3.Київська область – 1245 випадків;

4.Івано-Франківська область – 1235 випадків;

5.Рівненська область – 1188 випадків;

6.Львівська область – 1098 випадків;

7.Тернопільська область – 1081 випадок;

8.Закарпатська область – 911 випадків;

9.Дніпропетровська область – 843 випадки;

10.Харківська область – 816 випадків;

11.Одеська область – 784 випадки;

12.Вінницька область – 751 випадок;

13.Волинська область – 635 випадків;

14.Житомирська область – 573 випадки;

15.Кіровоградська область – 445 випадків;

16.Запорізька область – 385 випадків;

17.Черкаська область – 376 випадків;

18.Хмельницька область – 267 випадків;

19.Полтавська область – 264 випадки;

20.Миколаївська область – 263 випадки;

21.Херсонська область – 168 випадків;

22.Сумська область – 164 випадки;

23.Донецька область – 131 випадок;

24.Чернігівська область – 110 випадків;

25.Луганська область – 42 випадки.

Також зазначається, що станом на ранок 19 травня 2020 року до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 47174 повідомлення про підозру на COVID-19.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині станом на ранок 19 травня підтверджено 1098 випадків зараження коронавірусом. За останню добу зафіксовано 32 нових інфікування.