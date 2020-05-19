У 106 школах на Львівщині оновлять їдальні: перелік навчальних закладів

Цьогоріч у 106 школах Львівщини оновлять їдальні. Відтак вже новий навчальний рік школярі розпочнуть з відремонтованими харчоблоками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Нещодавно у Міністерстві освіти і науки України затвердили Перелік погоджених пропозицій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році. Мова йде про кошти, які спрямують на ремонт та придбання обладнання для їдалень закладів загальної середньої освіти.

Зокрема, на території Львівської області оновлені їдальні матимуть 106 шкіл. Їх ремонт мають завершити до початку нового навчального року.

«Поки школярі перебували на карантині, ми готувалися до оновлення та модернізації матеріальної бази освітніх закладів Львівщини. Львівська обласна державна адміністрація підготувала та подала пропозиції до Міністерства освіти і науки України щодо проведення ремонтів та закупівель обладнання для їдалень закладів загальної середньої освіти. Цьогоріч більше ста освітніх установ зможуть розпочати навчальний рік з оновленими харчоблоками, а діти отримають здорове харчування. Спільними зусиллями створюємо належні умови забезпечення якісного освітнього процесу», – наголосив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

Заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Іван Собко розповів, що серед закладів, які отримають нове обладнання, – Львівський фізико-математичний ліцей, Львівський державний ліцей імені Героїв Крут, Ліцей імені Івана Пулюя та інші.

«Пропозиції щодо усіх 106 закладів були подані, відповідно до встановлених МОН критеріїв. Сподіваємося, що до 1 вересня обладнання буде доставлене та встановлене в усіх 106 закладах Львівської області», – зазначив Іван Собко.

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До слова, торік на Львівщині проводили опитування, під час якого з’ясувалось, що третина з них незадоволена шкільним харчуванням. Ще майже 27% кажуть, що їхні діти взагалі не їдять у шкільних їдальнях.

Детальніше про те, як можна реформувати шкільне харчування в Україні, і яку роль у цьому процесі відіграють самі батьки, читайте у статті Львівського порталу «Революція їжі».