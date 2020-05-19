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На Львівщині зафіксували 32 нових випадки COVID-19

Соломія Головіна

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На Львівщині станом на ранок 19 травня підтверджено 1098 випадків зараження коронавірусом. За останню добу зафіксовано 32 нових інфікування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Станом на 08.00 год у Львові та на Львівщині підтверджено 1098 випадків інфікування коронавірусом, з них 30 – летальні. 216 пацієнтів одужало», – зазначила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 277 ПЛР-тестів, з яких 32 – позитивні (з них – 22 це мешканці Львова).

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 277 ПЛР-тестів, з яких 32 – позитивні (з них – 22 це мешканці Львова).

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4439 осіб, госпіталізовані – 543, на амбулаторному лікуванні – 3896 осіб, виписані – 386 осіб. Зараз у лікарні перебуває 165 осіб, з них в реанімації – 6 осіб, на апаратні ШВЛ – 4 особи.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 18 травня Львівщині було підтверджено 1066 випадків зараження коронавірусом. Відтак за добу було зафіксовано 47 нових інфікувань.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

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