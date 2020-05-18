В Україні від коронавірусу вже одужали 5 276 людей

В Україні станом на ранок 18 травня зафіксовано 18616 випадків коронавірусної хвороби, з них – 535 летальних (+21 за минулу добу), 5276 пацієнтів одужало (+160 за минулу добу). За добу зафіксовано 325 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

1.Чернівецька область – 2713 випадків;

2.м. Київ – 2321 випадок;

3.Київська область – 1224 випадки;

4.Івано-Франківська область – 1221 випадок;

5.Рівненська область – 1167 випадків;

6.Тернопільська область – 1081 випадок;

7.Львівська область – 1066 випадків;

8.Закарпатська область – 901 випадок;

9.Дніпропетровська область – 843 випадки;

10.Харківська область – 789 випадків;

11.Одеська область – 764 випадки;

12.Вінницька область – 733 випадки;

13.Волинська область – 625 випадків;

14.Житомирська область – 564 випадки;

15.Кіровоградська область – 445 випадків;

16.Запорізька область – 382 випадки;

17.Черкаська область – 372 випадки;

18.Хмельницька область – 267 випадків;

19.Полтавська область – 264 випадки;

20.Миколаївська область – 262 випадки;

21.Херсонська область – 168 випадків;

22.Сумська область – 163 випадки;

23.Донецька область – 131 випадок;

24.Чернігівська область – 108 випадків;

25.Луганська область – 42 випадки.

Зазначається, що станом на ранок 18 травня 2020 року до Центру надійшло 560 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 46229 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 18 травня Львівщині підтверджено 1066 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу зафіксовано 47 нових інфікувань.