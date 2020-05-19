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32 нові інфікування коронавірусом: географія поширення у Львівській області

Соломія Головіна

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У Львівській області за минулу добу, 18 травня, коронавірус підтвердили у ще 32 осіб. Загалом на Львівщині зафіксовано 1098 інфікувань. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Отож, 32 нові випадки коронавірусу виявили у жителів:

  • місто Львів – 22,
  • місто Яворів – 1, місто Броди  – 1,
  • місто Буськ – 1, місто Стрий – 1,
  • Жовківський район: місто Жовква – 1, с. Куликів – 1,
  • Пустомитівський район: с. Зубра – 1,
  • Золочівський район: с. Заставне – 1,
  • Кам’янка-Бузький район: с. Добротвір – 1.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині станом на ранок 19 травня підтверджено 1098 випадків зараження коронавірусом. За останню добу зафіксовано 32 нових інфікування.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

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