32 нові інфікування коронавірусом: географія поширення у Львівській області

У Львівській області за минулу добу, 18 травня, коронавірус підтвердили у ще 32 осіб. Загалом на Львівщині зафіксовано 1098 інфікувань. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Отож, 32 нові випадки коронавірусу виявили у жителів:

місто Львів – 22,

місто Яворів – 1, місто Броди – 1,

місто Буськ – 1, місто Стрий – 1,

Жовківський район: місто Жовква – 1, с. Куликів – 1,

Пустомитівський район: с. Зубра – 1,

Золочівський район: с. Заставне – 1,

Кам’янка-Бузький район: с. Добротвір – 1.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині станом на ранок 19 травня підтверджено 1098 випадків зараження коронавірусом. За останню добу зафіксовано 32 нових інфікування.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.