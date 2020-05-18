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Львівські поліклініки та амбулаторії почали роботу у штатному режимі

Ольга Денисяка

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Від понеділка, 18 травня, у Львові в штатному режимі відновлюють роботу міські поліклініки та амбулаторії. Прийом відбуватиметься за попереднім записом, а заходити у приміщення потрібно виключно в масках, перед входом – вимірюватимуть температуру тіла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб розповів, що відсьогодні міські поліклініки та амбулаторії повертаються до планової роботи. Однак є чіткі правила, за якими будуть працювати ці заклади. Пацієнти, які приходять в поліклініку, мають обов’язково бути в масці і їм безконтактно вимірюватимуть температуру тіла, а між записом на візит передбачено 10-хвилинний інтервал, щоб за цей час провітрити приміщення і продезінфекувати поверхні.

«Звертаємося до всіх мешканців бути свідомими і відповідальними, за відсутності гострої потреби – залишатись вдома і контактувати зі своїм лікарем дистанційно. А якщо прийшли в поліклініку чи амбулаторію – обов’язково дотримуватись усіх карантинних обмежень і заходів безпеки. Бо лише так зможемо уберегти себе і своїх рідних», – зазначив Володимир Зуб.

Базовий протокол діяльності поліклінік та амбулаторій:

  1. Лікар попередньо телефонує до записаного пацієнта, аби з’ясувати інформацію про його стан та епіданамнез для розведення потоків хворих.
  2. Консультації телефоном для пацієнтів, особливо вагітних та дітей першого року життя; за необхідності – планові огляди вдома.
  3. Між записом пацієнтів — 10-хвилинний інтервал; за цей час  – провітрювання приміщень та дезінфекція поверхонь.
  4. Вхід для пацієнта – лише в масці, після безконтактного вимірювання температури та опитування щодо епіданамнезу та причини візиту.
  5. Після термометрії, пацієнтів із підвищеною температурою скеровують в окремий кабінет.
  6. Кабінет для прийому пацієнтів із підвищеною температурою працює в 2 зміни з 30-хвилинною перервою для вологого прибирання (2−3 рази за зміну), провітрювання й ультрафіолетового опромінення.
  7. За сприятливих погодних умов пацієнтам рекомендують очікувати на вулиці.
  8. Лікарі планують графіки щеплень, забезпечують окремі маршрути пересування та визначають окремі години прийому для таких пацієнтів; бактерицидне опромінення кабінетів щеплень після кожного пацієнта.
  9. Проведення щеплень поєднують із плановими оглядами дітей або ж одночасним введенням інших вакцин, згідно з календарем щеплень.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Нещодавно уряд вкотре його продовжив, цього разу – до 22 травня, однак з 11 травня ввів певні послаблення.

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