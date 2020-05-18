Львів’ян масово тестуватимуть на коронавірус

У Львові анонсували старт дослідження для визначення рівня захворюваності на коронавірус серед мешканців міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Директорка Соціологічної агенції Fama Мар’яна Малачівська-Данчак розповіла, що ідея пов’язана з тестуванням на коронавірус на основі репрезентативної вибірки не є новою в світі. Її проводили низка країн Європи, але її ще не застосовували в Україні. Тестування дозволить виявити частку людей, які є хворими на коронавірус та тих, хто хворіє безсимптомно. Це дасть інформацію про специфіку захворювання.

«Участь у проєкті є для мешканців добровільною, тому ми розуміємо, що кількість відмов може бути великою. Аби говорити про достатній рівень репрезентативності дослідження, потрібно, аби у дослідженні взяли участь від 400 респондентів. У такому випадку максимальний показник похибки становитиме 5%. Проаналізувавши результати та динаміку пілотного етапу дослідження, будемо приймати рішення про повноцінний старт проекту», – зазначила директорка Соціологічної агенції Fama Мар’яна Малачівська-Данчак.

Результати дослідження дозволять виявити рівень поширення захворюваності на коронавірус серед мешканців міста Львова. Якщо досі тестування на коронавірус (в т. ч. експрес-тестування) проводили мешканцям міста, які були представниками груп ризику, то результати цього дослідження дозволять виявити рівень захворюваності серед всього населення міста.

«Нам дуже не вистачає аналітики, даних та вичерпної інформації про те, з чим усі ми зараз найбільше боремось — COVID-19. Наше дослідження з 5% похибкою покаже кількість хворих у місті. Маючи такі дані дослідження та офіційні дані Центру громадського здоров’я ми зможемо зрозуміти кількість хворих, які не були виявлені раніше, і тим самим матимемо можливість скоригувати стратегію масового тестування мешканців», – розповіввиконавчий директор Львівського ІТ Кластеру Степан Веселовський.

Також організатори додають, що кожному учаснику дослідження, у якого буде виявлено позитивний результат експрес-тесту на коронавірус, буде проведено лабораторне ПЛР-тестування з метою підтвердження результату тестування.

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок 18 травня Львівщині підтверджено 1066 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу зафіксовано 47 нових інфікувань.

В Україні зафіксовано 18 616 випадків коронавірусної хвороби, з них – 535 летальних (+21 за минулу добу), 5276 пацієнтів одужало (+160 за минулу добу). За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.