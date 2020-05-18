7 поліцейських, які «закрили очі» на зґвалтування сироти у Перемишлянах, притягли до відповідальності

Сімох поліцейських у Перемишлянському районі за неналежне реагування на очевидні ознаки злочину у справі зґвалтування 18-річної дівчини-сироти притягнули до відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Мова йде про інцидент, який стався 17 лютого цього року в одному із кафе-барів у Перемишлянах, де відбулось зґвалтування та побиття дівчини-сироти.

Провівши перевірку у Перемишлянському відділені поліції, прокуратура встановила, що понад півгодини 20 лютого цього року потерпіла перебувала у приміщенні поліції з явними ознаками фізичного насильства на тілі: синцями на обличчі та опухлістю лівої кисті.

«Незважаючи на очевидні сліди побиття, правоохоронці не вжили жодних, передбачених актами МВС України та КПК України, заходів для встановлення обставин події та реєстрації кримінального провадження. Лише після суспільного розголосу, на початку березня цього року такі відомості були внесені до ЄРДР. З огляду на це, перемишлянські прокурори скерували на адресу керівництва Головного управління Нацполіції Львівщини лист з вимогою притягнути винуватців до дисциплінарної відповідальності та надалі не допускати подібних порушень», – зазначають у прокуратурі.

Відтак 7 поліцейських Перемишлянського відділення поліції, зокрема, начальника та 6 офіцерів поліції притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани та попередження про неповну службову відповідність.

Як повідомляв Zaxid.net, відео знущань та катування 18-річної дівчини-сироти оприлюднили дописувачі у Facebook. Дописувачі повідомляли про знущання сексуального характеру над дівчиною, зокрема, про те, що працівниця бару систематично змушувала дівчину надавати сексуальні послуги за 70-100 грн. Факти жорстокості викликали значне обурення читачів і справедливі запитання до місцевої поліції. Натомість у поліції стверджували, що жодних розслідувань не проводили, бо не було офіційної заяви від постраждалої.

Нагадаємо, наприкінці квітня прокуратура підписала підозру жінці за пособництво у зґвалтуванні, а також нанесення тілесних ушкоджень дівчині-сироті. А 18 березня слідчі поліції Львівщини оглосили про підозру мешканцю Перемишлянщини за зґвалтування 18-річної дівчини.