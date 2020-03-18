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Мешканцю Львівщини повідомили про підозру за зґвалтування 18-річної дівчини-сироти

Вероніка Рой

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18 березня слідчі поліції Львівщини оглосили про підозру мешканцю Перемишлянщини за зґвалтування 18-річної дівчини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комуніції поліції у Львівській області.

 

11 березня до поліції із заявою про зґвалтування звернулася 18-річна мешканка Івано-Франківської області. Заявниця повідомила, що протиправні дії щодо неї були вчинені у лютому в одному з закладів громадського харчування, розташованому в місті Перемишляни.

«Під час досудового розслідування правоохорнці встановили, що 17 лютого близько 23.00 у приміщенні одного з кафе-барів зловмисник, 27-річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив дії сексуального характеру щодо заявниці без її згоди», – інформують поліцейські.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

18 березня слідчі повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину. Невдовзі суд обере для нього запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Як раніше повідомляв Zaxid.net, у місті Перемишляни на Львівщині жорстоко познущалися над дівчиною-сиротою. Відео знущань та катування 18-річної дівчини оприлюднили дописувачі у Facebook.

Окрім того, дописувачі повідомляли про знущання сексуального характеру над дівчиною, зокрема, про те, що працівниця бару систематично змушувала дівчину надавати сексуальні послуги за 70-100 грн. Факти жорстокості викликали значне обурення читачів і справедливі запитання до місцевої поліції. Натомість у поліції стверджували, що жодних розслідувань не проводили, бо не було офіційної заяви від постраждалої.

Фото: поліція

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