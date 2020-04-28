Зґвалтування дівчини-сироти у Перемишлянах: прокуратура взялася за пособницю кривдника

На Львівщині прокуратура підписала підозру жінці за пособництво у зґвалтуванні, а також нанесення тілесних ушкоджень дівчині-сироті. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головна прокурорка Львівської області Ірина Діденко.

«Готуємо клопотання про обрання міри запобіжного заходу. Нагадаю, мова про резонансну подію, яка сталась у лютому 2020 в одному з барів м. Перемишляни», – написала Ірина Діденко.

Як Львівський портал повідомляв раніше, 11 березня до поліції із заявою про зґвалтування звернулася 18-річна мешканка Івано-Франківської області. Заявниця повідомила, що протиправні дії щодо неї були вчинені у лютому в одному з закладів громадського харчування, розташованому в місті Перемишляни.

18 березня слідчі поліції Львівщини оголосили про підозру 27-річному мешканцю Перемишлянщини.

Як повідомляв Zaxid.net, відео знущань та катування 18-річної дівчини-сироти оприлюднили дописувачі у Facebook. Дописувачі повідомляли про знущання сексуального характеру над дівчиною, зокрема, про те, що працівниця бару систематично змушувала дівчину надавати сексуальні послуги за 70-100 грн. Факти жорстокості викликали значне обурення читачів і справедливі запитання до місцевої поліції. Натомість у поліції стверджували, що жодних розслідувань не проводили, бо не було офіційної заяви від постраждалої.