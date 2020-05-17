Коронавірус у Європі: статистика поширення

В світі станом на 17 травня коронавірусом інфікувалося 4 752 426 людей. Про це повідомляє Львівський портал. При цьому померли 313 859 осіб, а одужали – 1 831 561.

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 1 218 людей, а загальна кількість смертельних випадків зросла до 90 113 осіб. У той же час у більшості країн ЄС захворюваність і смертність продовжує йти на спад.

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу:

1.Британія – 34,466 (+468)

2.Італія – 31,763 (+153)

3.Росія – 2,537 (+119)

4.Іспанія – 27,563 (+104)

5.Франція – 27,625 (+96)

6.Бельгія – 9,005 (+46)

7.Швеція – 3,674 (+28)

8.Нідерланди – 5,670 (+27)

9.Німеччина – 8,027 (+26)

10.Румунія – 1,094 (+24)

11.Україна – 497 (+21)

Найбільше захворілих за минулу добу у Європі:

1.Росія – 272,043 (+9,200)

2.Британія – 240,161 (+3,450)

3.Іспанія – 276,505 (+2,138)

4.Білорусь – 28,681 (+951)

5.Італія – 224,760 (+875)

6.Німеччина – 176,244 (+545)

7.Україна – 17,858 (+528)

8.Швеція – 29,677 (+470)

9.Бельгія – 54,989 (+345)

10.Польща – 18,257 (+241)

Як повідомляв Львівський портал, в Україні станом на ранок 17 травня підтверджено 18 291 випадок COVID-19, з них – 5116 одужали (+210 за минулу добу), 514 померли (+17 за минулу добу). Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 433 нові випадки.