Коронавірус у Європі: статистика поширення

В світі станом на 17 травня коронавірусом інфікувалося 4 752 426 людей. Про це повідомляє Львівський портал. При цьому померли 313 859 осіб, а одужали – 1 831 561.
За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 1 218 людей, а загальна кількість смертельних випадків зросла до 90 113 осіб. У той же час у більшості країн ЄС захворюваність і смертність продовжує йти на спад.
У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу:
1.Британія – 34,466 (+468)
2.Італія – 31,763 (+153)
3.Росія – 2,537 (+119)
4.Іспанія – 27,563 (+104)
5.Франція – 27,625 (+96)
6.Бельгія – 9,005 (+46)
7.Швеція – 3,674 (+28)
8.Нідерланди – 5,670 (+27)
9.Німеччина – 8,027 (+26)
10.Румунія – 1,094 (+24)
11.Україна – 497 (+21)
Найбільше захворілих за минулу добу у Європі:
1.Росія – 272,043 (+9,200)
2.Британія – 240,161 (+3,450)
3.Іспанія – 276,505 (+2,138)
4.Білорусь – 28,681 (+951)
5.Італія – 224,760 (+875)
6.Німеччина – 176,244 (+545)
7.Україна – 17,858 (+528)
8.Швеція – 29,677 (+470)
9.Бельгія – 54,989 (+345)
10.Польща – 18,257 (+241)
Як повідомляв Львівський портал, в Україні станом на ранок 17 травня підтверджено 18 291 випадок COVID-19, з них – 5116 одужали (+210 за минулу добу), 514 померли (+17 за минулу добу). Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 433 нові випадки.
Соломія Головіна