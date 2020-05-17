Коронавірус в Україні. Інфіковано понад 18 тисяч людей

В Україні станом на ранок 17 травня підтверджено 18 291 випадок COVID-19, з них – 5116 одужали (+210 за минулу добу), 514 померли (+17 за минулу добу). Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 433 нові випадки. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі Громадського здоров’я.

Усього в Україні досліджено 227 801 зразок методом ПЛР.

Загалом захворіли 1301 дитина та 3569 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 503 пацієнтів, з них 1070 дітей та 2916 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5788 осіб, з них 231 дитина та 653 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 238 осіб, зокрема одна дитина та 20 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 514 людей, з них 25 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 5116 пацієнтів вже одужали, зокрема 1312 медпрацівники, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

1.Чернівецька обл. – 2694 (608 одужали);

2.м. Київ – 2280 (224 одужали);

3.Івано-Франківська обл. – 1210 (513 одужали);

4.Київська обл. – 1197 (208 одужали);

5.Рівненська обл. – 1126 (347 одужали);

6.Тернопільська обл. – 1078 (578 одужали);

7.Львівська обл. – 1019 (197 одужали);

8.Закарпатська обл. – 885 (166 одужали);

9.Дніпропетровська обл. – 837 (95 одужали);

10.Харківська обл. – 786 (119 одужали);

11.Одеська обл. – 746 (59 одужали);

12.Вінницька обл. – 715 (385 одужали);

13.Волинська обл. – 615 (150 одужали);

14.Житомирська обл. – 546 (140 одужали);

15.Кіровоградська обл. – 443 (319 одужали);

16.Запорізька обл. – 378 (181 одужав);

17.Черкаська обл. – 372 (206 одужали);

18.Полтавська обл. — 264 (184 одужали);

19.Хмельницька обл. – 253 (65 одужали);

20.Миколаївська обл. – 238 (82 одужали);

21.Херсонська обл. – 167 (117 одужали);

22.Сумська обл. – 162 (89 одужали);

23.Донецька обл. – 130 (35 одужали);

25.Чернігівська обл. –108 (27 одужали);

25.Луганська обл. – 42 (22 одужали).

Як повідомляв Львівський портал, в Україні станом на ранок 16 травня підтверджено 17 858 випадків COVID-19, з них – 528 протягом останньої доби. Водночас зазначається, що за 15 травня одужала рекордна кількість людей: 433 осіб за добу.