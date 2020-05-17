Коронавірус в Україні. Інфіковано понад 18 тисяч людей

В Україні станом на ранок 17 травня підтверджено 18 291 випадок COVID-19, з них – 5116 одужали (+210 за минулу добу), 514 померли (+17 за минулу добу). Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 433 нові випадки. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі Громадського здоров’я.
Усього в Україні досліджено 227 801 зразок методом ПЛР.
Загалом захворіли 1301 дитина та 3569 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 503 пацієнтів, з них 1070 дітей та 2916 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5788 осіб, з них 231 дитина та 653 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 238 осіб, зокрема одна дитина та 20 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 514 людей, з них 25 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 5116 пацієнтів вже одужали, зокрема 1312 медпрацівники, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтверджено:
1.Чернівецька обл. – 2694 (608 одужали);
2.м. Київ – 2280 (224 одужали);
3.Івано-Франківська обл. – 1210 (513 одужали);
4.Київська обл. – 1197 (208 одужали);
5.Рівненська обл. – 1126 (347 одужали);
6.Тернопільська обл. – 1078 (578 одужали);
7.Львівська обл. – 1019 (197 одужали);
8.Закарпатська обл. – 885 (166 одужали);
9.Дніпропетровська обл. – 837 (95 одужали);
10.Харківська обл. – 786 (119 одужали);
11.Одеська обл. – 746 (59 одужали);
12.Вінницька обл. – 715 (385 одужали);
13.Волинська обл. – 615 (150 одужали);
14.Житомирська обл. – 546 (140 одужали);
15.Кіровоградська обл. – 443 (319 одужали);
16.Запорізька обл. – 378 (181 одужав);
17.Черкаська обл. – 372 (206 одужали);
18.Полтавська обл. — 264 (184 одужали);
19.Хмельницька обл. – 253 (65 одужали);
20.Миколаївська обл. – 238 (82 одужали);
21.Херсонська обл. – 167 (117 одужали);
22.Сумська обл. – 162 (89 одужали);
23.Донецька обл. – 130 (35 одужали);
25.Чернігівська обл. –108 (27 одужали);
25.Луганська обл. – 42 (22 одужали).
Як повідомляв Львівський портал, в Україні станом на ранок 16 травня підтверджено 17 858 випадків COVID-19, з них – 528 протягом останньої доби. Водночас зазначається, що за 15 травня одужала рекордна кількість людей: 433 осіб за добу.
Соломія Головіна