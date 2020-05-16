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Науковці прогнозують ймовірний спад пандемії COVID-19 в Україні наприкінці травня

Вероніка Рой

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Команда проєкту «ФОРСАЙТ COVID-19» Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського прогнозує можливий початок спаду пандемії коронавірусу на третю декаду травня. До цього часу розвиток пандемії буде мати лінійний характер. Про це інформує пресслужба КПІ.

Для України на п’ятнадцятиденному відрізку часу , з 6 по 20 травня, характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем «плато» – 400-550 нових інфікованих на день.

«За результатами прогнозного моделювання команди проєкту «ФОРСАЙТ COVID-19» такий характер розвитку процесу може продовжитися до третьої декади травня 2020 року, протягом якої ймовірно настане пік пандемії. Після цього пандемія, ймовірно, може піти на спад (кількість щоденно видужалих людей буде стійко більшою кількості щоденно інфікованих)», – йдеться у повідомленні.

Середня абсолютна похибка у відсотках виконаного прогнозу на п’ятнадцятиденному відрізку часу не перевищує 2.2%.

«Кількість щоденно видужалих людей в Україні наближається до кількості щоденно інфікованих людей. Команда проєкту очікує, що в третій декаді травня цей баланс може стати стійко позитивним, що засвідчить початок спаду пандемії», – зазначають науковці.

В Україні станом на ранок 16 травня підтверджено 17 858 випадків COVID-19, з них – 528 протягом останньої доби. Разом з цим минулої доби одужали від коронавірусу 433 людей. Це рекордна кількість осіб з початку епідемії.

Як повідомляв Львівський портал, у Львівській області пік захворюваності на коронавірусну інфекцію прогнозують протягом травня та до початку червня.

На Львівщині кількість хворих на COVID-19 зросла до 969 осіб. За останню добу коронавірус підтвердили у 27 людей. Від цієї недуги померло 27 людей. При чому, про смерть трьох стало відомо 15 травня. Натомість одужати вже вдалося 186 людям.

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