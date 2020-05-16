969 випадків COVID-19 на Львівщині: у яких районах найбільше хворих

На Львівщині коронавірусом заразилися вже 969 людей. Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитівському та Жовківському районі. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Станом на сьогодні, 16 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 969 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 27 нових хворих.

За попередню добу захворювання реєструвалися у жителів:

м.Львова – 12;

Стрийського району – 1;

Яворівського – 4;

Пустомитівського – 2;

Радехівського – 2;

Жовківського –2;

Самбірського – 2;

Турківського – ;

м.Стрий – 1.

У лікарнях перебувають 314 людей, з них 21 особа – у реанімації. Також п’ятеро хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади направили 22 особи, на амбулаторне лікування – 179 осіб.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 7633 ПЛР-тестів, за останню добу – 295 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 27.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 27 мешканців Львівщини. Варто зауважити, що лише за 15 травня стало відомо про три смерті від коронавірусу. Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 186 хворим.

Епіцентром захворюваності й надалі залишається Львів, Пустомитівщина та Жовківщина Найменше хворих – у Трускавці, у Сколівському, Старосамбірському та Радехівському районі.

Коронавірус підтверджено у:

м. Львів – 617 випадків; Пустомитівський район – 99 випадків; Жовківський район – 58 випадків; Яворівський район – 48 випадків; Стрийський район – 23 випадки; Буський район – 21 випадок; Городоцький район – 14 випадків; Миколаївський район – 17 випадків; м. Дрогобич – 12 випадків; Мостиський район – 10 випадків; м. Червоноград – 9 випадків; Кам’янка-Бузький район – 7 випадків; Перемишлянський район – 9 випадків; Радехівський район – 5 випадків; Сокальський район – 4 випадки; Старосамбірський район – 2 випадки; Сколівський район – 2 випадки; м. Трускавець – 2 випадки.

В Україні станом на ранок 16 травня підтверджено 17 858 випадків COVID-19, з них – 528 протягом останньої доби.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.