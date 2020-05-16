969 випадків COVID-19 на Львівщині: у яких районах найбільше хворих

На Львівщині коронавірусом заразилися вже 969 людей. Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитівському та Жовківському районі. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Станом на сьогодні, 16 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 969 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 27 нових хворих.
За попередню добу захворювання реєструвалися у жителів:
- м.Львова – 12;
- Стрийського району – 1;
- Яворівського – 4;
- Пустомитівського – 2;
- Радехівського – 2;
- Жовківського –2;
- Самбірського – 2;
- Турківського – ;
- м.Стрий – 1.
У лікарнях перебувають 314 людей, з них 21 особа – у реанімації. Також п’ятеро хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади направили 22 особи, на амбулаторне лікування – 179 осіб.
Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 7633 ПЛР-тестів, за останню добу – 295 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 27.
Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 27 мешканців Львівщини. Варто зауважити, що лише за 15 травня стало відомо про три смерті від коронавірусу. Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 186 хворим.
Епіцентром захворюваності й надалі залишається Львів, Пустомитівщина та Жовківщина Найменше хворих – у Трускавці, у Сколівському, Старосамбірському та Радехівському районі.
Коронавірус підтверджено у:
- м. Львів – 617 випадків;
- Пустомитівський район – 99 випадків;
- Жовківський район – 58 випадків;
- Яворівський район – 48 випадків;
- Стрийський район – 23 випадки;
- Буський район – 21 випадок;
- Городоцький район – 14 випадків;
- Миколаївський район – 17 випадків;
- м. Дрогобич – 12 випадків;
- Мостиський район – 10 випадків;
- м. Червоноград – 9 випадків;
- Кам’янка-Бузький район – 7 випадків;
- Перемишлянський район – 9 випадків;
- Радехівський район – 5 випадків;
- Сокальський район – 4 випадки;
- Старосамбірський район – 2 випадки;
- Сколівський район – 2 випадки;
- м. Трускавець – 2 випадки.
В Україні станом на ранок 16 травня підтверджено 17 858 випадків COVID-19, з них – 528 протягом останньої доби.
Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.
Вероніка Рой