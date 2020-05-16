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969 випадків COVID-19 на Львівщині: у яких районах найбільше хворих

Вероніка Рой

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На Львівщині коронавірусом заразилися вже 969 людей. Найбільше хворих у місті Львові, Пустомитівському та Жовківському районі. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Станом на сьогодні, 16 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 969 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 27 нових хворих.

За попередню добу захворювання реєструвалися у жителів:

  • м.Львова – 12;
  • Стрийського району – 1;
  • Яворівського – 4;
  • Пустомитівського – 2;
  • Радехівського – 2;
  • Жовківського –2;
  • Самбірського – 2;
  • Турківського – ;
  • м.Стрий – 1.

У лікарнях перебувають 314 людей, з них 21 особа – у реанімації. Також п’ятеро хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади направили 22 особи, на амбулаторне лікування – 179 осіб.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 7633 ПЛР-тестів, за останню добу – 295 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 27.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 27 мешканців Львівщини. Варто зауважити, що лише за 15 травня стало відомо про три смерті від коронавірусу. Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 186 хворим.

Епіцентром захворюваності й надалі залишається Львів, Пустомитівщина та Жовківщина Найменше хворих – у Трускавці, у Сколівському, Старосамбірському та  Радехівському районі.

Коронавірус підтверджено у:

  1. м. Львів – 617 випадків;
  2. Пустомитівський район – 99 випадків;
  3. Жовківський район – 58 випадків;
  4. Яворівський район – 48 випадків;
  5. Стрийський район – 23 випадки;
  6. Буський район – 21 випадок;
  7. Городоцький район – 14 випадків;
  8. Миколаївський район – 17 випадків;
  9. м. Дрогобич – 12 випадків;
  10. Мостиський район – 10 випадків;
  11. м. Червоноград – 9 випадків;
  12. Кам’янка-Бузький район – 7 випадків;
  13. Перемишлянський район – 9 випадків;
  14. Радехівський район – 5 випадків;
  15. Сокальський район – 4 випадки;
  16. Старосамбірський район  – 2 випадки;
  17. Сколівський район – 2 випадки;
  18. м. Трускавець – 2 випадки.

В Україні станом на ранок 16 травня підтверджено 17 858 випадків COVID-19, з них – 528 протягом останньої доби.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

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