У Львові запрацював автокінотеатр просто неба. Ціни, репертуар

У четвер, 14 травня, на паркінгу «Арени Львів» запрацював автокінотеатр Kinolife Cinema. На незвичні покази фільмів просто неба з’їхались кілька десятків машин. Львівський портал розповідає, як працює автокінотеатр, які фільми там транслюють, а також скільки коштує такий альтернативний похід у кіно.

Своє відкриття автокінотеатр на «Арені Львів» відзначив американською комедією «Це школа, бро!», яку озвучили актори популярного телесеріалу «Школа», а також збіркою іноземних короткометражних фільмів «ШОК-Shorts»-2020.

Як розповідають організатори, львів’яни розкупили всі квитки на перші два кіносеанси, також уже майже всі білети розпродані й на найближчий тиждень.

«Автокінотеатр дає змогу не втрачати зв’язок із мистецтвом і дотримуватись при цьому всіх карантинних заходів. Оплата та контроль квитків відбувається повністю безконтактно, а звук транслюється у кожного в машині на FM-хвилі. Глядачі залишалися у своїх авто до, під час та після перегляду. Наші адміністратори були в рукавицях, масках, а також вимірювалась температура. Такий вид відпочинку глядачам дуже сподобався. Здавалось, під кінець сеансу в авто були поцілунки, а у повітрі як у справжньому американському фільмі вималювалось елегантне “The end”», – розповідають у Kinolife Cinema.

Репертуар львівського автокінотеатру змінюється щотижня, сеанси відбуваються щодня у вечірній час. Цікаво, що, купуючи квиток, глядач платить не за людину, а за паркомісце. Тобто витративши 140 грн на білет, фільм в машині можуть дивитися відразу двоє осіб. Придбати квитки можна за цим посиланням.

Як усе відбувається?

При в’їзді на паркувальний майданчик покажіть свій квиток (не опускаючи скла) Запаркуйте автомобіль на зручне місце згідно з розміткою: 1,2 ряд – седан/ універсал/ хетчбек/ купе; 3,4 ряд – кроссовер/ мінівен Налаштуйте ваш радіоприймач на FM-хвилю, вказану у квитках, і насолоджуйтесь переглядом

В автокінотеатрі львів’янам обіцяють новинки з відомими акторами, фестивальні фільми та найкращі українські стрічки. Так, з 21 травня всіх кінолюбителів запрошують на покази фестивалю жахів Best Horror Shorts, а також Best Erotic Shorts. А вже з 28 травня в автокінотеатрі можна буде подивитися лауреата чотирьох премій «Оскар»-2020 та Золотої Пальмової гілки – «Паразитів».

Глядачі, які відвідали перші сеанси автокінотеатру на «Арені Львів», радо поділилися своїми враженнями.

«Супер! Комфортно, можна голосно сміятися, коментувати і шарудіти пакетами», – розповіла глядачка Ліна.

«Сподобалось практично все, і ми взяли вже квитки на інші покази. Ми з дружиною дуже вдячні за можливість провести час перед великим екраном в такі часи», – зауважив відвідувач Денис.

Зазначимо, що автокінотеатр Kinolife Cinema у Львові мав запрацювати ще наприкінці квітня, однак через карантинні обмеження мерія відтермінувала його відкриття. Найближчим часом такі кінотеатри планують відкрити у Києві та Одесі.