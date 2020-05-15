У Львові запрацював автокінотеатр просто неба. Ціни, репертуар

У четвер, 14 травня, на паркінгу «Арени Львів» запрацював автокінотеатр Kinolife Cinema. На незвичні покази фільмів просто неба з’їхались кілька десятків машин. Львівський портал розповідає, як працює автокінотеатр, які фільми там транслюють, а також скільки коштує такий альтернативний похід у кіно.
Своє відкриття автокінотеатр на «Арені Львів» відзначив американською комедією «Це школа, бро!», яку озвучили актори популярного телесеріалу «Школа», а також збіркою іноземних короткометражних фільмів «ШОК-Shorts»-2020.
Як розповідають організатори, львів’яни розкупили всі квитки на перші два кіносеанси, також уже майже всі білети розпродані й на найближчий тиждень.
«Автокінотеатр дає змогу не втрачати зв’язок із мистецтвом і дотримуватись при цьому всіх карантинних заходів. Оплата та контроль квитків відбувається повністю безконтактно, а звук транслюється у кожного в машині на FM-хвилі. Глядачі залишалися у своїх авто до, під час та після перегляду. Наші адміністратори були в рукавицях, масках, а також вимірювалась температура. Такий вид відпочинку глядачам дуже сподобався. Здавалось, під кінець сеансу в авто були поцілунки, а у повітрі як у справжньому американському фільмі вималювалось елегантне “The end”», – розповідають у Kinolife Cinema.
Репертуар львівського автокінотеатру змінюється щотижня, сеанси відбуваються щодня у вечірній час. Цікаво, що, купуючи квиток, глядач платить не за людину, а за паркомісце. Тобто витративши 140 грн на білет, фільм в машині можуть дивитися відразу двоє осіб. Придбати квитки можна за цим посиланням.
Як усе відбувається?
- При в’їзді на паркувальний майданчик покажіть свій квиток (не опускаючи скла)
- Запаркуйте автомобіль на зручне місце згідно з розміткою: 1,2 ряд – седан/ універсал/ хетчбек/ купе; 3,4 ряд – кроссовер/ мінівен
- Налаштуйте ваш радіоприймач на FM-хвилю, вказану у квитках, і насолоджуйтесь переглядом
В автокінотеатрі львів’янам обіцяють новинки з відомими акторами, фестивальні фільми та найкращі українські стрічки. Так, з 21 травня всіх кінолюбителів запрошують на покази фестивалю жахів Best Horror Shorts, а також Best Erotic Shorts. А вже з 28 травня в автокінотеатрі можна буде подивитися лауреата чотирьох премій «Оскар»-2020 та Золотої Пальмової гілки – «Паразитів».
Глядачі, які відвідали перші сеанси автокінотеатру на «Арені Львів», радо поділилися своїми враженнями.
«Супер! Комфортно, можна голосно сміятися, коментувати і шарудіти пакетами», – розповіла глядачка Ліна.
«Сподобалось практично все, і ми взяли вже квитки на інші покази. Ми з дружиною дуже вдячні за можливість провести час перед великим екраном в такі часи», – зауважив відвідувач Денис.
Зазначимо, що автокінотеатр Kinolife Cinema у Львові мав запрацювати ще наприкінці квітня, однак через карантинні обмеження мерія відтермінувала його відкриття. Найближчим часом такі кінотеатри планують відкрити у Києві та Одесі.
Наталя Дуляба