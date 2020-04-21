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Львів’ян кличуть на кіно під відкритим небом

Андрій Котенський

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У Львові відкривають перший автокінотеатер в якому можна перереглядати новинки українського кінопрокату не порушуючи умов карантину. Про це Львівському порталу повідомили організатори – кінодистриб’юторська компанію Kinolife Distribution.

 

Львів’яни на карантині можуть переглядати фільми на великому екрані в автокінотеатері, який розпочинає роботу на парковці Арени «Львів».

«Автокінотеатр є на 100% безпечною розвагою у карантинний час, так як глядач навіть не покидає свого авто, а звук транслюється в машині на FM-хвилі. Продаж квитків відбувається виключно онлайн, а придбаний квиток діє на 1 паркомісце», – йдеться у повідомленні.

Як це відбувається?

При в’їзді на паркувальний майданчик покажіть свій квиток (не опускаючи скла).

Припаркуйте автомобіль на зручне місце згідно з розміткою:

1, 2 ряд – седан/ універсал/ хетчбек/ купе,

3, 4 ряд – кроссовер/ мінівен.

Налаштуйте ваш радіоприймач на FM-хвилю, вказану у квитках і насолоджуйтесь переглядом!

Перший автокінопоказ стартує 30 квітня із комедії «Це школа бро!» та фільму для дорослих «ШОК-Shorts». Квитки можна придбати тут: Cinema.Kinolife

Подібні кінотеатри також запрацюють у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

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