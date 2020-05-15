На Львівщині затримали тонну контрабандного одягу

У пункті пропуску «Рава–Руська» прикордонники знайшли тонну нового одягу у вантажівці з нібито гумдопомогою. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні ДПСУ.

У пункт пропуску «Рава – Руська» прибула вантажівка, що везла в Україну вантаж гуманітарної допомоги. Прикордонники разом з працівниками митниці вирішили детально перевірити авто.

Так, згодом знайшли у вантажівці новий товар з етикетками різних виробників – понад 900 кг одягу, 816 пар взуття та 3 ящики біжутерії. Наразі встановлюють вартість вантажу.

Зазначимо, що лише за три місяці на Львівщині затримали контрабанди на 76 млн грн.

Львівський портал також писав про товари-улюбленці львівських контрабандистів 2019 року. Детальніше про це читайте за посиланням.

Фото: ДПСУ