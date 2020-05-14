IKEA запустила онлайн-магазин в Україні

Відома шведська компанія IKEA запустила офіційні онлайн продажі в Україні. Компанія також планує незабаром відкрити магазин в Києві у Blockbuster Mall, передає BBC Україна.

На українському сайті компанії вже доступний перелік товарів та ціни на них. Відсьогодні їх вже можна замовляти.

IKEA заявила, що пропонує українським покупцям «близько 3 600 доступних товарів та рішень для домашнього оздоблення».

«Хоча ми робимо все, щоб гарантувати безперебійний досвід електронних покупок нашим клієнтам, у випадку можливих затримок у перші кілька днів роботи будемо вдячні за терпіння», – додали в компанії.

Забрати посилку після замовлення можна в одному з пунктів видачі у Києві безкоштовно або замовити доставку додому. Наразі двома точками видачі товарів будуть магазини Auchan Rive Gauche та Metro.

Як повідомляв Львівський портал, у вересні 2018 року компанія IKEA офіційно заявила про відкриття першого в Україні магазину у форматі city store в 2019 році. Об’єкт мав відкритися в київському ТРЦ Ocean Mall. Однак пізніше ритейлер заявив, що в зв’язку із затримкою будівництва ТРЦ компанія розглядає альтернативні шляхи запуску бізнесу в Україні.

Влітку-2019 IKEA оголосила про запуск офіційного веб-сайту для українських споживачів і набір персоналу для роботи в першому магазині міського формату в Києві (майже 100 працівників). Відкриття магазину було заплановано на кінець 2019 року.