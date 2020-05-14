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Для мекшанців Рясне-1 запустили спеціальний автобус

Соломія Головіна

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У Львові від сьогодні, 14 травня, й на час карантину запровадили експериментальний автобус, який курсуватиме з мікрорайону Рясне-1 за маршрутом № 49. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомив директор ЛК АТП № 1 Орест Хамула, на час карантину і до відновлення приміських маршрутів в години-пік експериментальний автобус курсуватиме за маршрутом № 49, але матиме кінцеву зупинку в мікрорайоні Рясне-1. Рейси виконуватиме автобус, який має 52 сидячі місця.

Автобус вирушатиме із зупинки вул. Стельмаха в мікрорайоні Рясне-1 о 06:35 та о 08:15 год. Наразі це два експериментальні рейси, а збільшення їхньої кількості залежатиме від пасажиропотоку.

Як повідомляв Львівський портал, громадський транспорт в Україні виходитиме з карантину у три етапи, детальніше з ними можна ознайомитися тут.

Також ми інформували, що через зменшення кількості пасажирів у громадському транспорті збитки комунальних перевізників вже становлять 59 млн грн.

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