Уряд проситимуть звільнити у 2020 році туристичну галузь Львова від сплати всіх податків

Львів звернеться до Кабміну з проханням звільнити туристичну галузь у 2020 році від сплати всіх податків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, керівництво міста ініціюватиме відповідне звернення до уряду.

«Потрібно звільнити туристичну галузь у 2020 році від сплати всіх податків, бо ця галузь дає промоцію, відомість і роботу для людей… Те, що ми самі можемо прийняти на своєму рівні, зокрема нульова ставка оренди майна, то ми її дальше зберігаємо. Туристичний податок однозначно скасовуємо, нічого платити не потрібно. З точки зору податку на нерухомість чи земельного податку, то це питання регулює держава, ми на це не маємо жодного впливу», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Представників готельного та ресторанного бізнесу закликали разом напрацювати нову промоційну кампанію для Львова, щоб відновити туристичний потік. Як зазначають у мерії, мова йде про максимальну промоцію міста в межах України: можна гостям пропонувати певні бонуси, щодо готелів можна робити промоцію – «Львів за пів ціни».

Як повідомляв Львівський портал, у Львові напрацювали п’ять етапів відновлення індустрії туризму у Львові після карантину. Детальніше з ними можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, з 1 червня на Львівщині планують відкрити туристичний сезон. Яким буде відпочинок у області в умовах коронавірусу читайте тут.