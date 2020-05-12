Розстріли на Майдані. Суд ще раз заочно взяв під варту Януковича

Печерський районний суду Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою президенту-втікачу Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Про це повідомляє УП.

Суддя задовільнив клопотання слідчого про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йдеться про справу щодо розстрілів на Майдані у 2014 році 757/16624/20-к, номер провадження 42017000000002014.

Відзначимо, що 4 травня Печерський райсуд заочно арештував Януковича у рамках розгляду справи щодо узурпації влади.

Як повідомляв Львівський портал, Печерський районний суд міста Києва 4 травня заочно взяв під варту експрезидента Віктора Януковича у рамках справи щодо захоплення державної влади.

Нагадаємо, у січні минулого року Оболонський районний суд заочно визнав Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні і засудив його до 13 років тюрми.