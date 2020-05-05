Заочний арешт Януковича дозволить почати його екстрадицію, – Офіс генпрокурора

Печерський районний суд міста Києва заочно взяв під варту експрезидента Віктора Януковича. Це дозволить розпочати процедуру екстрадиції. Про це повідомляє Офіс генпрокурора у Telegram, передає Львівський портал.

«За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора Печерський районний суд м. Києва 4 травня 2020 року обрав колишньому президенту України Віктору Януковичу запобіжний захід у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні від 07 листопада 2017 року за фактом захоплення державної влади», – йдеться у повідомленні.

У вказаному кримінальному провадженні розслідуються обставини захоплення Януковичем в період вересня – жовтня 2010 року державної влади шляхом вчинення дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу його владних повноважень як президента України.

Зокрема, ці владні повноваження, які відносилися до повноважень законодавчої та виконавчої влади, але унаслідок «повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року, до якої Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV були внесені зміни», і повноваження було передано до компетенції президента, зауважили в Офісі генпрокурора.

В Офісі генпрокурора додають, що рішення суду про заочне взяття під варту надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Януковича процедуру екстрадиції.