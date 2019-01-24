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Януковича заочно засудили до 13 років тюрми за держзраду

Соломія Головіна

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Суд заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві в агресивній війні. Вирок у четвер оголосила колегія Оболонського райсуду Києва, повідомляє УП.

 

“Визначити Януковичу остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі”, – оголосив суддя Владислав Дев’ятко.

Суд визнав екс-президента винним у державній зраді та у пособництві у веденні агресивної війни.

Водночас, суд відхилив статтю “пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону”, яку також закидали Януковичу.

У цьому суддівизнали екс-президента невинуватим, бо не побачили переконливих доказів, які б свідчили, що Янукович був проінформований про остаточну мету незаконних дій росіян – анексію Криму.

Захист екс-президента наполягав на його невинуватості і стверджував, що до анексії Криму призвели дії не Януковича, а активістів Євромайдану та нової влади.

Заочне засудження передбачає, що Януковича арештують для відбування покарання у тому випадку, якщо вдасться його затримати.

Наразі вирок ще не є чинним. Він може бути оскаржений протягом 30 днів і набуде чинності лише у тому випадку, якщо ніхто не подасть скаргу.

 

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