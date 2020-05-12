Півтора мільйона людей у світі вилікувались від коронавірусу

Станом на 12 травня в світі на коронавірус вже захворіли 4 270 846 людей. При цьому померли 287 543 особи, а одужали – 1 534 574. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 1 008 осіб, а загальна кількість смертельних випадків зросла до 81 795. У той же час у більшості країн ЄС захворюваність і смертність продовжує йти на спад.

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу:

Франція – (26,643) +263 Британія – (32,065) + 210 Італія – (30,739) + 179 Іспанія – (26,744) + 123 Росія – (2,009) +94 Німеччина – (7,661) +92 Бельгія – (8,707) +51 Румунія– (982) +21 Україна (408) +17 Нідерланди – (5,456) +16 Польща – (811) +11

Найбільше захворілих за минулу добу у Європі:

РФ – (221,344) +11,656 Британія – (223,060) +3,877 Іспанія – (268,143) +3,480 Білорусь – (23,906) +933 Італія – (219,814) +744 Німеччина – (172,576) +697 Україна – (15,648) +416 Бельгія (53,449) +368 Швеція – (26,670) +348 Польща – (16,326) + 330

Львівський потал повідомляв, що в Україні станом на ранок 12 травня підтверджено 16 023 випадки COVID-19, з них – 375 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 425 людей, одужало 3 373 пацієнти.

Зокрема, на Львівщині підтверджено 825 випадків інфікування коронавірусом, з них 22 – летальні. Також додамо, що 158 людей вже одужало.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.