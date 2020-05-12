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Півтора мільйона людей у світі вилікувались від коронавірусу

Ольга Денисяка

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Станом на 12 травня в світі на коронавірус вже захворіли 4 270 846 людей. При цьому померли 287 543 особи, а одужали – 1 534 574. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 1 008 осіб, а загальна кількість смертельних випадків зросла до 81 795. У той же час у більшості країн ЄС захворюваність і смертність продовжує йти на спад.

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу:

  1. Франція – (26,643) +263
  2. Британія – (32,065) + 210
  3. Італія – (30,739) + 179
  4. Іспанія – (26,744) + 123
  5. Росія – (2,009) +94
  6. Німеччина – (7,661) +92
  7. Бельгія – (8,707) +51
  8. Румунія– (982) +21
  9. Україна (408) +17
  10. Нідерланди – (5,456) +16
  11. Польща – (811) +11

Найбільше захворілих за минулу добу у Європі: 

  1. РФ – (221,344) +11,656
  2. Британія – (223,060) +3,877
  3. Іспанія – (268,143) +3,480
  4. Білорусь – (23,906) +933
  5. Італія – (219,814) +744
  6. Німеччина – (172,576) +697
  7. Україна – (15,648) +416
  8. Бельгія (53,449) +368
  9. Швеція – (26,670) +348
  10. Польща – (16,326) + 330

Львівський потал повідомляв, що в Україні станом на ранок 12 травня підтверджено 16 023 випадки COVID-19, з них – 375 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 425 людей, одужало 3 373 пацієнти.

Зокрема, на Львівщині підтверджено 825 випадків інфікування коронавірусом, з них 22 – летальні. Також додамо, що 158 людей вже одужало.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

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