Чим дивуватиме львів’ян Органний зал цього тижня: перелік онлайн-подій

Львівський органний зал запрошує переглянути цього тижня онлайн лекцію та концерти. Про це інформує пресслужба органного залу.

15 травня 20:15 – Орфей і Еврідіка vs Йоан Дамаскін: правда і міфи української історії

Нестор-літописець залишив для нас чудовий метод сприймати буття у світлі «временних літ». Немов у сполучених посудинах перетікають роки і водночас поєднуються віддалені у часі події. Складається мозаїка, де кожен фрагмент має значення, але зрозуміти це можна лише на відстані століть. Біблійні леви існують поруч із козаками і вікінгами, а міфічний Орфей «співпрацює» зі святим Йоаном Дамаскіном. Це немов паралельний світ, в якому Україна представлена у звуковому вимірі ірмологіонів XVII століття, а Німеччина цього ж часу – творчістю Йоганна Себастьяна Баха. Як це позначилося на майбутньому і який урок можемо ми з цього отримати?

16 травня. 20:15 – UFO та піаніст Вадим Холоденко

Лауреат Золотої медалі та всіх спеціальних призів конкурсу ім.Вана Кліберна (США) – Вадим Холоденко. Як відзначає світова преса, Вадим є одним із найяскравіших світових піаністів свого покоління. Це один із тих українців, які добились успіху і представляють нашу країну на міжнародній арені. Речиталі, виступи з найкращими оркестрами світу, фортепіанні дуети ‒ Холоденку підвладні будь-які жанри. Критики називають його «одним з найбільш музично динамічних і технічно обдарованих молодих піаністів» нашого часу.

Вадим Холоденко – фортепіано

Камерний оркестр Ukrainian Festival Orchestra

Іван Остапович – диригент

В.А.Моцарт – Соната №8 ля мінор

Л.ван Бетовен – Соната No 2 Op 2 №2 Ля мажор

Й.С.Бах – Дуети BWV 802-805

Й.С.Бах – Концерт для фортепіано з оркестром ре мінор BWV 1052

Концерт транслюватиметься у записі. Живий виступ відбувся 17 грудня 2017 року в Органному залі

17 травня 20:15 – Галицькі композитори. Лекція Лілії Шевчук-Назар. Частина друга

Скласти звуки так, щоб вони торкалися людських сердець, вловити невидимі порухи душі, переливаючи їх в ноти – цим займаються композитори? представники однієї з найзагадковіших професій на Землі. Ними захоплюються і пишаються народи, бо рідко випадає між людей цей унікальний дар. Яким є ґенеалогічне дерево композиторів Галичини? Всіяне розкішними суцвіттями імен? Обтяжене стиглими плодами творчості? Скільки там доль, життєвих перемог і поразок, творчих мук і звершень? На всі ці та багато інших питань ви отримаєте відповіді на лекціях музикознавиці Лілії Назар-Шевчук «Композитори Галичини».

Онлайн трансляцію можна переглянути на каналі Collegium Management.