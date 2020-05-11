На Львівщині за місяць сталося 557 ДТП: 17 загиблих, 119 травмованих

На Львівщині за чотири місяці сталося 3028 ДТП, з них – 490 з постраждалими, де травмувалося 658 осіб і загинуло 77 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Що стосується квітня, то загалом сталося 557 аварій, із них – 100 з постраждалими, в яких травмувалося 119 осіб і загинуло 17.

Основними причинами ДТП, які були скоєні за чотири місяці:

порушення правил маневрування – 1249 автопригоди;

недотримання дистанції – 830;

перевищення безпечної швидкості – 836;

керування в нетверезому стані – 213 аварій.

Причинами аварій з постраждалими є:

перевищення безпечної швидкості – 170;

порушення правил маневрування – 97 автопригод;

недотримання дистанції – 38;

керування в нетверезому стані – 28 (стільки ж автопригод сталося через порушення правил проїзду пішохідних переходів).

Так, лише за останню добу в аваріях травмувалося 5 осіб і 1 чоловік загинув. Отож, патрульні поліцейські закликають неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, адже вони рятують життя.