ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині за місяць сталося 557 ДТП: 17 загиблих, 119 травмованих

Соломія Головіна

|

На Львівщині за чотири місяці сталося 3028 ДТП, з них – 490 з постраждалими, де травмувалося 658 осіб і загинуло 77 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Що стосується квітня, то загалом сталося 557 аварій, із них – 100 з постраждалими, в яких травмувалося 119 осіб і загинуло 17.

Основними причинами ДТП, які були скоєні за чотири місяці:

  • порушення правил маневрування – 1249 автопригоди;
  • недотримання дистанції – 830;
  • перевищення безпечної швидкості – 836;
  • керування в нетверезому стані – 213 аварій.

Причинами аварій з постраждалими є:

  • перевищення безпечної швидкості – 170;
  • порушення правил маневрування – 97 автопригод;
  • недотримання дистанції – 38;
  • керування в нетверезому стані – 28 (стільки ж автопригод сталося через порушення правил проїзду пішохідних переходів).

Так, лише за останню добу в аваріях травмувалося 5 осіб і 1 чоловік загинув. Отож, патрульні поліцейські закликають неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, адже вони рятують життя.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих
Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить...

Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я "живу в кредит"»
Наталя ДУЛЯБА
Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я

5 травня глава УГКЦ Блаженніший Святослав святкує своє 50-річчя. З цієї нагоди Львівський портал публікує інтерв’ю, у як...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...