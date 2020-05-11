Академія сухопутних військ отримала багаторазові медмаски від релігійної організації

Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові отримала від представників релігійної організації 1000 багаторазових захисних медичних масок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

Індивідуальні засоби захисту для потреб військовослужбовців та працівників видового фронтового вишу від імені Міжконфесійного екуменічного комітету Православної Церкви України, Української греко-католицької церкви та Римо-католицької церкви передав представник комітету, депутат Львівської міської ради, голова клубу Української греко-католицької церкви Роман Грицевич.

Начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук подякував доброчинцям за допомогу.

«Курсанти академії, отримавши засоби захисту від наших церков, в черговий раз відчули силу душпастирської підтримки та єдності духу! Ми пишаємось такою дружбою і такими відданими друзями. Разом переможемо», – зазначив він.

Багаторазові медичні маски, отримані від небайдужих, передали до медичної служби навчального закладу, де буде здійснено розподіл захисних засобів для потреб військовослужбовців, насамперед вихованців академії, та працівників вишу.

Нещодавно Львівський портал повідомляв про те, що військові медики Академії сухопутних військ отримали від львівських волонтерів захисні костюми, а також маски.

Фото: Академія сухопутних військ